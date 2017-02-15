Кардинал Курт Кох предложил создать комиссию по отношениям между РПЦ и УГКЦ

Глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох предложил создать специальную комиссию для урегулирования отношений между Русской Православной Церковью и УГКЦ.

По мнению католического иерарха, такая специальная комиссия могла бы заняться работой над исцелением ран прошлого и созданием совместного будущего.

Свое предложение Кох сформулировал в письменном заявлении, которое вместе с текстом официального выступления куриального кардинала распространил в понедельник Институт экуменических исследований Университета города Фрибурга.

В воскресенье 12 февраля в этом швейцарском университете состоялись торжественные мероприятия с участием кардинала К. Коха и митрополита Волоколамского Илариона, посвященные первой годовщине исторической встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе.

«Что касается болезненной ситуации на Украине, в особенности, отношений между Русской Православной Церковью и Украинской Греко-Католической Церковью, я считаю, что одним из плодов встречи Папы и Патриарха Кирилла в Гаване могло бы и должно было бы стать возобновление диалога, диалога на многих уровнях. На историческом уровне мне представляется необходимой совместная работа для «очищения памяти» в рамках комиссии ad hoc, которая, несомненно, будет долгой и трудной, учитывая раны прошлого как одной, так и другой стороны. Однако без излечения памяти трудно представить себе общее будущее», — говорится в заявлении кардинала Коха, которое цитирует Радио Ватикана.

При этом кардинал Кох сделал акцент на том, что нынешние трудности в отношениях между православными и греко-католиками на Украине вызваны не столько причинами богословского характера, сколько обстоятельствами, связанными с национальными и политическими факторами.

Глава Папского совета призвал в этой связи найти формы взаимоприемлемого сосуществования, как и предлагает Совместная декларация, подписанная год назад в Гаване.

Выступая на торжествах во Фрибурге, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион отметил, что должно быть «продолжено и доведено до своего логического завершения» обсуждение темы унии, начатое, но не завершенное в ходе богословского диалога между Римско-Католической Церковью и РПЦ».

Напомним, 12 февраля 2016 года в Гаване состоялась встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом, результатом которой стало подписание совместной декларации.