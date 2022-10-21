Знаменитому католическому храму в Томске исполнилось 189 лет (+ ФОТО)

В воскресенье 9 октября 2022 г. община при храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария в Томске торжественно отметила престольный праздник своего прихода. Знаменитому томскому храму исполнилось 189 лет.

Если быть точными, то календарно Престольный праздник выпал в этом году на пятницу 7 октября, когда Церковь литургически чтила память Пресвятой Девы Марии Царицы святого Розария. Но по традиции томских католиков престольный праздник всегда отмечается по воскресеньям. Именно поэтому общее празднование состоялось в воскресенье накануне ещё одного богородичного праздника, в честь которого назван храм — Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемого в России 14 октября.

Католический храм в одном из старейших сибирских городов был построен в 1833 году. Это один из самых крупных приходов Преображенской епархии. В следующем году ему исполнится 190 лет, а через 11 лет мы будем отмечать его 200-летие!



Предлагаем нашим читателям атмосферный фоторепортаж паблика прихода — как эхо недавно прошедшего торжества: