Заявление иезуитов по ситуации в ДРК

Общество Иисуса, в частности, посредством Католического университета Восточной Африки, выступило с заявлением по поводу насилия в Демократической Республике Конго.

Общество Иисуса осуждает действия повстанческой группы боевиков «Движение 23 марта» на востоке страны и нарушения прав человека в ДРК, а также требует «уважения целостности и независимости страны и права переселенцев вернуться на землю предков».

По словам иезуитов, «десятилетия вооруженного конфликта лишило бесчисленное множество мужчин, женщин и детей самого необходимого: еды, медицинского обслуживания и образования».

«Необходимо безотлагательно доставить гуманитарную помощь, чтобы облегчить страдания, и гарантировать, что помощь беспрепятственно достигнет всех нуждающихся», — говорится в заявлении. В нём звучит также призыв к ООН «улучшить стратегии сохранения мира, обеспечить безопасность самых уязвимых и содействовать гуманитарной помощи».

Защита гражданских лиц, подчеркивают иезуиты, должна оставаться приоритетом любого международного вмешательства, наряду с мерами, направленными на «предотвращение массовых зверств и восстановление стабильности».



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — Папа во время встречи с участием конголезских иезуитов в 2023 г.)