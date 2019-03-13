Завершился епархиальный этап процесса беатификации священника Жака Амеля

Во Франции завершился епархиальный этап канонического процесса причисления к лику блаженных отца Жака Амеля. 26 июля 2016 года пожилой священник был зверски убит исламскими экстремистами во время Святой Мессы в церкви городка Сент-Этьен-дю-Рувре.

В сентябре того же года на утреннем богослужении в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск заявил: «Он — мученик! А мученики блаженны». Канонический процесс был открыт Конгрегацией по канонизации святых и самим Епископом Рима, что позволило сделать исключения из канонического правила, согласно которому требуется не менее пяти лет до начала процесса вознесения к славе алтарей. Сокращённая процедура в последнее время уже применялась в случаях святого Папы Иоанна Павла II и святой Матери Терезы Калькуттской.

Заключительное заседание епархиального этапа возглавил Высокопреосвященный Доминик Лебрен, архиепископ Руанский. В ходе исследования было проведено 66 слушаний, в том числе были заслушаны показания пяти свидетелей убийства о. Амеля. Далее процесс беатификации будет проводиться ватиканским департаментом.

Источник: Vatican News