Завершилась епархиальная стадия беатификации 48-ми иракских мучеников

31 октября, в годовщину захвата джихадистами сирокатолического Кафедрального собора в Багдаде, завершается епархиальная стадия процесса беатификации и признания мученичества 48-ми Слуг Божиих – двух священников и 46 мирян, среди которых несколько детей. Как пояснил постулатор процесса священник Луис Эскаланте, все они погибли во время теракта, и это помогло избежать длительных расследований, которые в таких случаях проводятся в отношении предполагаемых мучеников, умерших от полученных ран позднее. Все раненые в ходе захвата церкви выжили.

В Декларацию о мученичестве включены целые семьи, в том числе четверо детей, фигурирующих в документе отдельно. Старшая из погибших в тот день детей – 11-летняя Кристин Набиль Тубиа. Когда девочка принимала Первое Причастие, она сказала матери: «Мне очень нравится этот храм, и я хотела бы в нем умереть». Так и случилось: именно здесь Кристин приняла венец мученичества. Трехлетний Адам Адай Араб во время захвата церкви не кричал и не плакал, повторяя: «Хватит, хватит, прекратите», — и в ответ на эти слова один из боевиков выстрелил в мальчика. В перечне мучеников есть и трехмесячный Сандро Жан Аль-Саур, принявший Крещение за две недели до смерти. Террористы не пожалели и его, расстреляв младенца вместе с матерью. Напомним, что в истории Церкви немало детей были причислены к лику святых и блаженных, и среди них – не считая святых убиенных Вифлеемских младенцев, а также детей, возраст которых неизвестен, — есть святые в возрасте от двух лет.

В Декларацию включен и еще не родившийся ребенок одной из мучениц, получивший, по словам постулатора, Крещение кровью. Как пояснил постулатор процесса, прославление нерожденного ребенка не является беспрецедентным в Католической Церкви: в настоящее время на римской стадии находится процесс беатификации польской семьи Ульма, и в перечень Слуг Божиих включены семеро детей Слуг Божиих Юзефа и Виктории Ульма – согласно формулировке, «в силу веры родителей». Младший ребенок еще находился в материнской утробе, когда в 1944 году семья, спасавшая евреев, претерпела мученичество от рук нацистов.

Источник: Vatican News