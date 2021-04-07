Защита прав человека — в апрельской молитвенной интенции Папы Франциска

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на апрель этого года.

В своем апрельском прошении Епископ Рима подтверждает право каждого человека на целостное развитие и призывает христиан всего мира возносить молитвы, в частности, о тех, кто рискует жизнью в борьбе за основные права человека:

«Защита основных прав человека требует смелости и решимости. Я имею в виду активное противодействие бедности, неравенству, отсутствию работы, земли и жилья, социальных и трудовых прав.

Подумайте о том, что во многих случаях основные права человека не одинаковы для всех: есть люди первого, второго и третьего сорта, а также те, которых считают отбросами. Нет! Права должны быть равными для всех.

В некоторых местах защита человеческого достоинства может означать тюремное заключение, даже без суда, или может навлечь клевету.

Каждый человек имеет право на целостное развитие, и ни одна страна не может отказать в этом основополагающем праве.

Помолимся о тех, кто рискует жизнью, борясь за основные права при диктатурах, авторитарных режимах и даже в демократических странах, переживающих кризис, дабы они увидели, что их жертвы и труды приносят обильные плоды».



Источник: Vatican News