Заседание Комиссии ККЕР по социально-благотворительной деятельности прошло в Новосибирске

Во второй половине дня 17 октября с.г., сразу же по завершении 50-го пленарного заседания ККЕР, в конференц-зале Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске под председательством Владыки Иосифа Верта проходило заседание Комиссии по социально-благотворительной деятельности при Конференции Католических Епископов России, в котором, кроме ее постоянных членов, приняли участие и только что завершившие работу своего саммита российские католические епископы.

На состоявшемся заседании о работе благотворительных структур в своих епархиях рассказали председатели профильных епархиальных комиссий священник Игорь Ковалевский (Архиепархия Божией Матери в Москве), Оксана Лебедева (Епархия Святого Климента в Саратове), сестра Дарья Рассказова, CSSE (Преображенская Епархия в Новосибирске), священник Адам Романюк (Епархия Святого Иосифа в Иркутске). С сообщением, подводившем итоги работы по «Стратегии Каритас» в 2019 г., выступила Надежда Клюева (Москва). Членами Комиссии были рассмотрены вопросы взаимодействия приходских настоятелей с сотрудниками «Каритас» в перспективе приближающегося Дня Бедных. В дальнейшем ходе заседания были представлены на утверждение документы «Политика человеческих ресурсов Каритас в России» и «Экологическая этика Каритас в России», а также были приняты постановления и рекомендации для исполнения структурам благотворительного служения Католической Церкви в России на 2020 г.

