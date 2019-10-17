Очередное Пленарное заседание Конференции Католических Епископов России завершилось в Новосибирске (ФОТО)

Очередное, 50-е по счету, Пленарное заседание Конференции Католических Епископов России (ККЕР) с участием всех четырех российских Ординариев, Апостольского нунция в РФ архиепископа Челестино Мильоре и генерального секретаря ККЕР священника Игоря Ковалевского проходило 16-17 октября с.г. в столице Сибири. Вечером 16 октября Владыки возглавили святую Мессу в новосибирском Кафедральном соборе Преображения Господня. Некоторые моменты архиерейского богослужения и рабочего заседания, проходившего в первой половине дня 17 октября, – в фоторепортаже студии КАНА:

