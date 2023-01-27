«Занимательная математика» Жана Лерешона

Жан Лерешон (Jean Leurechon, 1591-1670) – французский священник-иезуит, астроном и популяризатор математики.

Жан родился в Бар-ле-Дюк, где его отец был врачом герцога Лотарингии. Он отправил сына учиться в иезуитский университет в Понт-а-Муссон, рассчитывая, что он пойдет по его стопам и станет врачом. Поэтому, когда отец узнал о желании Жана принять духовный сан, вернул его в Бар-ле-Дюк.

Но эта мера не угасила желание Лерешона стать священником и в 1609 году, в возрасте семнадцати лет, он сбежал из дома, чтобы присоединиться к иезуитам в Нанси в Лотарингии. История гласит, что это так разозлило его мать, что она взяла кинжал и попыталась убить настоятеля местной иезуитской общины,а его отец, пользуясь своими связями, обратился к Парижскому парламенту (который имел юрисдикцию над Понт-а-Муссон) и герцогу Лотарингии с просьбой вернуть сына домой. Его просьба была удовлетворена и Лерешона снова вернули в Бар-ле-Дюк, где герцог приказал поместить его в монастырь минимов в Нанси. Это не изменило решимости Лерешона, и через месяц родители отпустили его, позволив Жану присоединиться к иезуитам, но на долгое время затаили обиду, пока много лет спустя их сын не стал ректором иезуитской коллегии в Лотарингии. Это настолько примирило его с родителями, что они решили оставить в наследство свое довольно большое состояние Обществу Иисуса.

Особый интерес у Лерешона вызывала астрономия и математика: он посвятил этой тематике несколько своих ранних книг, но настоящим международным бестселлером стала его «Занимательная математика» (Récréations Mathématiques), которую он выпустил в 1624 году. Книга была написана очень приятным, ясным и понятным языком и в течение последующих лет выдержала много переизданий.

Книга 1624 года содержала подробное описание одного из принципов комбинаторики (pigeonhole principle), который обычно приписывается Дирихле (1805-1859), хотя впервые он был упомянут двумя столетиями ранее Лерешоном. В книге 1624 года также впервые фигурирует термин «термометр», заменяя более раннее слово «термоскоп» для того же устройства.

Кроме этого Лерешон занимался преподаванием математики. В Бар-ле-Дюк был исповедником Карла IV, герцога Лотарингии. С 1649 по 1655 год служил в армейской часовне в Брюсселе. Умер 17 января 1670 года в Понт-а-Муссон.



Источник: jesuit.ru