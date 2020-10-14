Юбилейные мероприятия к 100-летию со дня рождения святого Иоанна Павла II пройдут в Иркутске

Мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения Папы Римского Иоанна Павла II, причисленного Церковью к лику святых, пройдут 18 октября в католическом Кафедральном соборе Иркутска, передает информагентство «Сибирские новости» со ссылкой на паблик прихода ВКонтакте.

По случаю юбилейных торжеств на территории Кафедрального собора Непорочного Сердца Божьей Матери будет освящена недавно установленная статуя Святого Иоанна Павла II.

Скульптура была передана в дар иркутскому собору в 2017 году польскими католиками. Несколько лет она находилась внутри храма, а недавно заняла место на постаменте с надписью «Святой Иоанн Павел II, молись о нас!».

Затем состоится торжественная Месса благодарения за дар святости Иоанна Павла II и небольшой органный концерт в исполнении солиста Иркутской областной филармонии, органиста Кафедрального собора Непорочного Сердца Божьей Матери Дечебала Григоруцэ.

Присутствующие также смогут ознакомиться с несколькими выставками, посвящёнными истории жизни святого Иоанна Павла II, а также его многочисленным международным поездкам и сочинениям.