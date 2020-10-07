Статуя Святого Иоанна Павла II появилась в Иркутске (ФОТО)

В Иркутске на территории католического Кафедрального собора Непорочного Сердца Божией Матери появилась статуя Папы Римского Иоанна Павла II.

Фигура была передана в дар городу и приходу от польских католиков. Её установили 29 сентября 2020 года в возле прихода Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске, сообщили в официальном паблике прихода ВКонтакте.

Установку приурочили к 100-летию со дня рождения Кароля Войтылы (будущего Папы Иоанна Павла II – первого Папы неитальянского происхождения). Скульптура была получена в дар в 2017 году от польских католиков и несколько лет находилась внутри храма.

Теперь она заняла подобающее место на открытом постаменте с надписью «Святой Иоанн Павел II, молись о нас!».

Напомним, что в октябре традиционно по всему миру проходят Папские дни, посвященный памяти святого Папы Войтылы, когда мы благодарим Бога за дар его понтификата.

Фото — паблик Кафедрального собора в Иркутске и © Тайга.инфо: