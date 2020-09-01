Юбилей Земли. Послание Папы на Всемирный день молитвы о защите творения

1 сентября отмечается Всемирный день молитвы о защите творения. Папа Франциск обратился к верующим со специальным посланием, вдохновляясь библейскими словами о юбилее: «Освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей» (Лев 25,10). Всемирный день молитвы открывает акцию «Время творения», которая продлится до 4 октября, передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«В этот период, – поясняет Папа Франциск, – христиане во всем мире возобновляют веру в Бога-Творца и особым образом соединяются в молитве и в действиях в защиту общего дома».

Раскрывая тему Всемирного дня молитвы о защите творения – «Юбилей для Земли», – предложенную европейскими христианскими общинами разных конфессий, – Святейший Отец выделяет пять основных характеристик юбилея.

Во-первых, согласно Священному Писанию, юбилей – это священное время памяти. Мы призваны помнить прежде всего о том, что конечная участь человека – это войти в «вечную субботу» Бога. Юбилей побуждает также помнить «об изначальном призвании творения быть и процветать как община любви».

«Мы живем только посредством связей: с Богом-Творцом, с братьями и сестрами как членами одной общей семьи, и со всеми созданиями, живущими в нашем доме. ʺВсё взаимосвязано, и все мы, люди, соединены как братья и сестры в чудесном паломничестве, объединены любовью Бога к каждому из Его творений, роднящей и нас в нежной приязни с братом Солнцем, сестрой Луной, братом Потоком и матерью Землейʺ (LS 92)».

Таким образом, юбилей – это время, чтобы помнить, чтобы хранить память о нашем взаимосвязанном существовании.

Кроме того, это время для возвращения. Во время юбилея мы призваны вернуться и осознать свои ошибки.

«Мы разорвали узы, соединявшие нас с Творцом, с другими людьми и с остальным творением. Мы нуждаемся в исцелении этих ущербных отношений, незаменимых для поддержания нас самих и нашей жизненной ткани».

Юбилей – это время возвращения к Богу, нашему любвеобильному Творцу. Мы приглашены снова подумать о других людях, особенно о бедных и слабых, и вновь принять первоначальный замысел Бога о творении как общем наследии. Юбилей – это время для освобождения угнетенных и всех, кто закован в цепи разнообразных форм современного рабства, среди которых детский труд и торговля людьми.

Мы призваны вновь прислушаться к земле, поскольку мы – не хозяева взаимосвязанной сети жизни, а ее часть.

Далее, юбилей – это время для отдыха, пишет Папа Франциск. В Своей премудрости Бог предназначил субботу для отдыха, чтобы земля и ее жители могли восстановить силы.

«Но сегодня наши стили жизни доводят планету до крайности. Постоянная потребность в росте и непрерывный цикл производства и потребления истощают окружающую среду».

Во время юбилея Народ Божий должен был отдыхать от обычных работ и «позволить земле регенерироваться, а миру привести себя в порядок». Нынешняя пандемия помогла нам вернуться к более простому и приемлемому образу жизни, и в какой-то мере кризис стал возможностью для развития новых стилей жизни. Мы констатировали, что земля может восстанавливаться, если мы позволяем ей отдохнуть: воздух стал чище, воды прозрачнее, многие виды животных вернулись на территории, с которых они давно исчезли. Необходимо воспользоваться этим моментом, чтобы положить конец ненужным и деструктивным видам деятельности. Мы должны пересмотреть наши привычки в том, что касается энергии, потребления, передвижения и питания.

«Мы должны устранить из наших экономических систем несущественные и вредные аспекты и положить начало плодотворным способам торговли, производства и транспортировки благ».

Четвертая черта юбилея заключается в том, что это время для возмещения. Мы призваны восстановить изначальную гармонию творения и исцелить ущербные человеческие взаимоотношения. Папа напоминает об истории эксплуатации Юга планеты, породившей огромный экологический долг и истощившей ресурсы. Юбилей – это время для «возместительного правосудия», подчеркивает Святейший Отец и возобновляет призыв к списанию задолженности наиболее уязвимых стран, которые еще больше пострадали из-за санитарного кризиса и его общественно-экономических последствий.

Необходимо также возместить ущерб, нанесенный земле, противостоять глобальному потеплению и восстановить биоразнообразие Земли. В преддверии климатического саммита в Глазго (COP26) Папа призывает все страны поставить перед собой «более амбициозные цели по сокращению выбросов».

Мы должны возместить ущерб согласно справедливости, отмечает Папа, и обеспечить коренным народам, которые многими поколениями жили на определенной земле, возможность снова ею пользоваться.

Наконец, юбилей – это время для радости. Мы становимся свидетелями того, как Святой Дух воодушевляет людей и общины на восстановление нашего общего дома и на защиту самых слабых. Мы наблюдаем мобилизацию людей, которые щедро отдают себя защите земли и защите бедных. Повод для радости – это и пятая годовщина энциклики Laudato si’, вдохновившей многочисленные начинания на местных и на глобальном уровнях. «Время творения» становится поистине экуменической инициативой, и это тоже – повод для радости.

Свое послание Папа завершает молитвой, вдохновленной 103-м Псалмом: «Пошли Дух Твой, Боже, и землю обнови».