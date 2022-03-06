Юбилей 2025 года: конкурс логотипов

Папский совет объявил конкурс разработки логотипа, открытый для всех желающих. Участники конкурса могут присылать свои проекты в цифровом формате с 22 февраля до 20 мая 2022 года, передает русская служба Vatican News.

Через три года Вселенская Церковь будет отмечать очередной Великий юбилей, организацию которого Святейший Отец Франциск поручил Папскому совету по содействию новой евангелизации. Одним из первых моментов подготовки станет разработка официального логотипа этого события: он должен отражать суть и специфическую духовность Святого года, богословский смысл этого важного исторического момента.

В послании Святейшего Отца, адресованном президенту Папского совета по содействию новой евангелизации, указаны некоторые темы, на основе которых может быть создан логотип. Главным ориентиром должен стать девиз Великого юбилея: «Паломники надежды». Логотип Святого года призван быть выражением универсального характера послания Церкви, а также особых духовных нужд наших современников. Он будет официальным «сертификатом» всех начинаний, проектов, текстов и событий, связанных с празднованием Юбилея 2025 года.

Папский совет объявил конкурс разработки логотипа, открытый для всех желающих. Участники конкурса могут присылать свои проекты в цифровом формате с 22 февраля до 20 мая 2022 года.

Перед Великим юбилеем 2000 года также проводился конкурс логотипов, и победительницей стала 22-летняя студентка художественного училища.