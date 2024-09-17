Йеремиас Шрёдер избран новым аббатом-примасом Ордена бенедиктинцев

Монах из Германии Йеремиас Шрёдер стал аббатом-примасом бенедиктинцев. Выборы, по итогам которых Шрёдер стал верховным представителем старейшего монашеского ордена Католической Церкви, состоялись 14 сентября в Риме, сообщает «Благовест-инфо».

На этом посту 59-летний немец сменил 74-летнего американца Грегори Полана, возглавлявшего союз бенедиктинцев с 2016 года. Следующие выборы должны состояться через восемь лет.

Орден, основанный около 530 года в Италии св. Бенедиктом Нурсийским, сегодня объединяет около 22 тысяч монахов – 7500 мужчин и 13 000 женщин, живущих в более чем 200 обителях по всему миру. Бенедиктинские общины были объединены в одну конфедерацию автономных монастырей в 1893 году Папой Львом XII.

Йеремиас Шрёдер родился 8 декабря 1964 года в баварской местности Альгой. Закончив бакалавриат, он поступил в монастырь. Затем изучал философию и теологию в Риме, а также историю в Оксфорде. В 1992 году стал священником, а в 2000-м был избран аббатом монастыря Санкт-Отиллиен и президентом, а в 2012 – аббатом-президентом бенедиктинцев-миссионеров. В 2022 году был переизбран на этот пост. Кроме родного немецкого владеет итальянским, французским и испанским языками.

Будучи избран примасом, Шрёдер также стал аббатом Сант-Ансельмо (монастырского комплекса, являющегося резиденцией главы ордена бенедиктинцев) и великим канцлером папского атенеума (университета) св. Ансельма, которые расположены на Авентинском холме в Риме.

18 сентября запланирована аудиенция нового аббата-примаса у Папы Франциска.