Я построил храм «Мария наша Помощь»…

Наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина: Минуло чуть более двух лет с нашей последней встречи со священником-миссионером в Сьерра-Леоне Сергеем Гоманом, SDB. И вот, новая встреча в Москве, в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Я опять побеседовала с отцом Сергеем, а он поделился последними новостями о жизни миссии во Фритауне.

– Отец Сергей, два года назад, когда Вы были в Москве, мы говорили с Вами об африканском континенте, о традициях и обычаях, а также о миссии в Сьерра-Леоне. Скажите, за минувшие два года что-то изменилось в жизни самого африканского континента, в жизни вашей миссии?

– Особых изменений в Сьерра-Леоне не произошло: мы как и прежде работаем во Фритауне, сейчас на миссии нас четыре священника: о. Хорхе из Аргентины, о. Джозеф из Индии, о. Соломон из Сьерра-Леоне и я из Белоруссии; и еще у нас два семинариста Икенэ-Мария из Нигерии и Андрович из Либерии.

– Отец, в конце марта в новостных лентах пришла информация о крупном пожаре во Фритауне. Не могли бы Вы чуть подробнее рассказать о нем: как далеко находился источник пожара от Вас, и как миссия участвовала в ликвидации его последствий?

– Да, Вы правы, 24 марта во Фритауне в трущобах, которые еще называют Susan’s Bay случился сильнейший пожар по официальным данным сгорело более 200 домов, без крыши над головой осталось более 1000 человек, а общее число пострадавших более 7,5 тысяч. Сразу после случившегося, мы направились к месту пожара, чтобы оказать посильную помощь пострадавшим: в первую очередь одиноким матерям с малолетними детьми и детям от 7 до 16 лет. Сейчас в нашей миссии живут примерно 130 человек. Мы разместили пострадавших в наших домах и в палатках, которые установили на нашем футбольном поле.

– Простите, Вы, говоря о пожаре, использовали слово «трущобы», что вы имели ввиду?

– Словом «трущобы» во Фритауне называют места стихийных поселений. Как правило, они находятся на окраинах города. В Сьерра-Леоне много бедных людей, но есть люди, которые живут в крайней нищете и беднее самых бедных. Вот именно они и устраивают эти самые стихийные поселения: они строят свои «дома» из подручных средств – строительного мусора, глины, использованной жести, картона, то есть из всего, что можно найти на улице. Естественно, ни о какой санитарии и уж тем более противопожарной безопасности говорить не приходиться. Во Фритауне насчитывается около 65 таких поселений – трущоб, в каждом из них могут проживать от 1000 до 10 000 человек. Поселение Susan’s Bay как я уже говорил, насчитывало около 7500.

– Отец, скажите, если Вы оказываете помощь пострадавшим Susan’s Bay, можно ли утверждать, что у Вас появилась еще одна программа?

– Нет, это не программа, это временное оказание помощи пострадавшим. Если оставить этих людей без поддержки, они, оказавшись «на улице», легко могут стать как жертвами, так и преступниками. Поэтому они останутся с нами как минимум на ближайшие три месяца, пока не закончится сезон дождей. За это время мы постараемся найти для детей семьи – дальних родственников, которые согласятся их принять; также поможем и одиноким матерям найти новый кров над головой.

– Спасибо за столько исчерпывающий ответ. Скажите, а если говорить о программах, которые являются долгосрочными (о ряде из них Вы уже рассказывали в прошлую нашу встречу), они по-прежнему работают? Возможно появились новые?

– Да, программы, о которых мы говорили в прошлый мой приезд, продолжают работать, в первую очередь «Помощь детям улиц»; «Помощь девушкам, оказавшимся в сексуальном рабстве», «Помощь несовершеннолетним заключенным» и другие. В настоящее время в нашей миссии есть четыре дома, где живут дети, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, и с которыми мы работаем, чтобы помочь им обрести не только физическое здоровье, но и психологическое, чтобы они вновь смогли доверять людям, чтобы помочь им вернуться в семьи (или найти новые), а главное, помочь им стать добропорядочными гражданами. Эти пристанища напрямую связаны с программами, которые мы ведем, например, дом, в коем живут дети и подростки, в силу сложных отношений в семье (зачастую это физическое или сексуальное насилие) вынужденные покинуть свои семьи. Среди них есть и дети, которые покинули свои дома в поисках заработка. Мы говорим о больших семьях, в которых родители просто не в состоянии прокормить детей, так что все они оказываются на улице, где очень легко могут стать как жертвами преступлений (детей вовлекают в наркоманию, проституцию, их просто насилуют и избивают), так и преступниками, вовлекаясь через «новых друзей» в противоправные действия. Мы разыскиваем таких детей – в основном это дети и подростки в возрасте от 11 до 14 лет – приводим в наш Центр, оказываем им медицинскую и психологическую помощь. Они живут в Центре, пока не пройдут полный курс реабилитации, который может занимать до 5 месяцев, учитывая, что многие из них провели на улице от полугода до года. Потом мы стараемся вернуть их в семьи и сопровождаем их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, оказываем им посильную помощь. Это одежда, еда, образование: ведь, как правило, их семьи очень бедны.

Мы также продолжаем программу помощи девочкам и девушкам – жертвам сексуального рабства или насилия. Одни из них были вынуждены пойти на панель, чтобы прокормить себя и свою семью; другие были насильно выданы замуж; кто-то стал жертвой изнасилования в собственной семье или пострадал от соседей или знакомых. Самой маленькой девочке, которой мы оказывали помощь, было один год и семь месяцев: ее изнасиловал собственный отец.

Если говорить о девушках-проститутках, то мы предлагаем им пройти обучение по специальностям повар, парикмахер, швея, кое помогут им в дальнейшем найти работу и обеспечить материально себя и свою семью. Могу сразу заметить, что бывают случаи, когда девочки (девушки) сами отказываются от нашей помощи, но большинство соглашается, видя, как многие из их «подруг» либо бесследно исчезают, либо погибают. Программа по работе с детьми и подростками – жертвами сексуального насилия – многоаспектна и многопланова. С одной стороны, мы оказываем им различные виды помощи: медицинскую, психологическую, а также юридическую – через обращение в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении к ответственности насильников или предоставляя услуги адвоката жертве на время судебного процесса (в большинстве случаев бесплатные). Последнее очень помогает в психологической реабилитации: у детей уходит страх перед насильниками и они чувствуют себя защищенными. После реабилитации мы обычно возвращаем детей в их семьи, но, разумеется, принимаем во внимание различные нюансы, например, те обстоятельства, что ребенок подвергался насилию именно в своей семье или может подвергнуться травле со стороны односельчан. В таком случае мы ищем альтернативу – новую семью, скажем, в лице дальних родственников, готовых принять ребенка. В течение года через наш Центр проходит более 120 девочек и девушек и примерно 140 мальчиков и юношей.

Как я уже говорил, причин, по которым дети и подростки оказываются на улице, становятся жертвами преступлений или преступниками, очень много, но в первую очередь это социально-экономические факторы, порождающие такие явления как миграция или продажа детей в «рабство». Под «рабством» я подразумеваю передачу детей из бедных деревенских семей их родителями за минимальное вознаграждение в более зажиточные городские семьи, где их подвергают тяжелой эксплуатации. Мы стараемся помочь таким детям, оказывая им медицинскую и иную помощь, обеспечивая им крышу над головой.

Что касается новых начинаний, то мы заканчиваем строительство пекарни. Мы будем печь хлеб (отец Сергей улыбается): это еще одна возможность обучить наших воспитанников новой профессии.



– А есть ли у Вас задумки новых программ на перспективу?

– Ой, планов много, но всё упирается в поиск средств, на которые они могут быть реализованы. Вот, например, сейчас у нас уже есть помещение, в котором мы планируем организовать автомастерскую. С одной стороны, это возможность зарабатывать средства для тех программ, которые мы уже ведем, как и для открытия новых; с другой стороны, это возможность обучения наших воспитанников еще одной специальности, которая поможет им в дальнейшем найти работу. Но пока мы ищем финансы, чтобы закупить всё необходимое оборудование. Еще есть задумка об организации собственной фермы: хотим выращивать свиней, кур, а я лично хочу купить хотя бы одну корову, но пока это только планы.

– Сейчас, когда Вы заговорили о ферме, я вспомнила, что в прошлый Ваш приезд речь шла о помощи детям из бедных, но вполне благополучных семей, которые, тем не менее, были вынуждены работать в свободное от занятий в школе время. У вас имелась программа обеспечения этих детей обедом в школе, она по-прежнему действует?

– Вы говорите о программе помощи детям из многодетных и неполных семей, которых мы кормили трижды в неделю, чтобы они имели возможность лучше подготовиться к занятиям, элементарно поиграть, как это делают все дети, или просто заняться какими-то иными делами, а не идти на заработки – продавать овощи или керосин, чтобы заработать себе на обед. К сожалению, в последние полгода из-за недостатка финансов и других проблем, в том числе из-за того, что место, где мы организовывали раздачу питания, пришло в негодность и нуждается в ремонте, мы были вынуждены эту программу свернуть.

– Это очень печально, но хочется надеяться, что данная программа вновь заработает. Скажите, а как обстоят дела с другой программой – помощь несовершеннолетним заключенным?

– Эта программа по-прежнему работает и работает успешно. Хотя наша работа салезианцев, в первую очередь направлена на превентивные меры: не допустить, чтобы дети, оказавшиеся на улице в силу различных причин, стали преступниками. С этой целью, работая по программе «Дети улиц» (а Вы же понимаете, что все наши программы связаны между собой), мы организуем различные обучающие и спортивные меропрпиятия, чтобы оградить детей от «влияния улицы», дабы они выросли добропорядочными гражданами. Безусловно, в этой связи у нас имеются определенные успехи, но, к сожалению, есть такие дети, которым мы просто не смогли или не успели помочь. Именно они оказываются в местах заключения как малолетние преступники, причем примерно половина из них сидит по ложным обвинениям. Проблема заключается в том, что у нас не всегда достаточно материальных средств, да и персонала, который мог бы работать с детьми, оказавшимися на улице, катастрофически не хватает. На данный момент около шести тысяч молодых людей живут на улице, и чем больше дольше они там пребывают, тем выше вероятность, что они могут оказаться под влиянием криминальной среды, а, следовательно, в дальнейшем угодить в местах заключения. Мы же стараемся помочь им встать на путь исправления, начать новую жизнь по выходе из колонии.

– Мне стало известно, что Вы везете для несовершеннолетних заключенных подарки, в том числе из Польши. Вы не могли бы сказать, какой сюрприз их ожидает?

– Вы правы, Ольга, я действительно везу из Польши практически полчемодана розариев.

– Но Сьерра-Леоне можно назвать мусульманской страной, зачем же там такое количество розарием?

– Всё верно, но в тюрьмах все заключенные вне зависимости от религиозной принадлежности уповают на Бога и очень почитают Марию. Поэтому, когда я бывают в местах заключения, и католики и некатолики – мусульмане и представители других религий – просят меня подарить им в первую очередь не одежду или что-то из еды, а именно розарий. Они носят его на шее, и это не просто украшение: хорошо заментно, что они часто им пользуются для молитвы. Это может быть молитва Розария или своя собственная молитва, с которой они обращаются к Марии. И я могу с гордостью сказать, что, находясь на миссии, я построил храм, который назвал не «Мария Помощница христиан», хотя для меня как салезианца это было бы логично, но «Мария наша Помощь». Выбор такого названия неслучаен, я хотел подчеркнуть, что Мария – это Помощница не только христианам, но и всем прибегающим к Ее заступничеству людям. Я вижу, как верные различных религиозных конфессий обращаются с молитвами к Марии, прося Ее о заступничестве в самых разных, порой очень сложных жизненных ситуациях. Когда мы приходим на Святую Мессу в тюрьму (обычно это бывает по пятницам), из примерно 1800 заключенных на богослужение приходит порядка 280 человек. Святая Месса становится воистину Небом на земле: именно в этот момент осужденные ощущают любовь, который они обычно бывают лишены. И розарий, который висит у них на шее, который они берут в руки, является дня них той самой нитью, которая связывает их с Богом. Поэтому мне как священнику очень приятно, когда заключенные просят меня не о пище, а о розарии: я очень стараюсь откликнуться на их просьбы – привожу много розариев и раздаю их.

– И последний вопрос, который сейчас многих волнует: как на африканском континенте и, в частности, в Сьерра Леоне обстоят дела с COVID-19?

– Я не могу говорить за весь африканский континент: на нем 54 страны и это второй по величине континент после Евразии. Могу сказать лишь как обстоят дела в Западной Африке. В Гане и Нигерии заболевших много, но в Сьерра-Леоне, где я в настоявшее время работаю, этот процент значительно ниже, чем в соседних странах. Когда я уезжал на каникулы в начале лета, в день заболевало 2 – 3 человека, и количество смертей было небольшим: за всё время всего лишь 17 летальных исходов. В настоящее время ситуация усложнилась: в сутки заболевает от 20 до 25 человек. В первую очередь это связано с тем, что из Индии пришел новый штамм упомянутого заболевания. Но есть в этой ситуации и кое-что позитивное: многие вакцинируются, и в первую очередь это врачи и учителя. Если же говорить о нашей миссии, то были случаи, когда вновь прибывшие сотрудники заболевали COVID-19, бывали случаи заболеваний и среди наших местных помощников, но, к счастью, всё протекало в достаточно легкой форме, и все заболевшие уже выздоровели. Нам, священникам-салезианцам повезло: и никто из нас не заболел.

– Отец Сергей, я очень благодарна вам, за то, что Вы нашли время и возможность рассказать о миссии в Сьерра-Леоне. Я хочу поблагодарить Вас за Ваше служение на миссии, за то, что Вы продолжаете дело начатое Доном Боско, помогаете детям и подросткам. Вы, как и Ваш Святой покровитель, даете им пищу физическую и духовную, дарите им надежду, а главное, приводите их к Богу, при этом не разделяя их на хороших и плохих, на католиков и некатоликов. Вы помогает всем, кто нуждается в Вашей помощи. Спасибо Вам за это.

P.S. Миссия в Сьерра-Леоне живет и развивается. В планах отца Сергея и его собратьев много новых задумок, но, как уже было сказано, для их реализации необходимы материальные средства. Если у вас есть желание и возможность помочь салезианской миссии во Фритауне, вы можете написать отцу Сергею Гоману по e-mail: sergejsdb@gmail.com и предложить свою помощь.