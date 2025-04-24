WP: Вэнс стал последним политиком, заставшим Папу Франциска живым

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после смерти Папы Римского Франциска много времени провел над размышлениями о том, что он стал последним известным международным чиновником, который видел понтифика, пишет газета Washington Post.

«За три дня, прошедшие с тех пор, как Джей Ди Вэнс стал последним известным международным чиновником, видевшим папу Франциска до его смерти, вице-президент провел много времени, размышляя об этом факте», — говорится в публикации.

По данным издания, Вэнс считает это «довольно безумным». «Когда я увидел его, я не знал, что ему осталось жить на Земле меньше 24 часов. Я думаю, это было великое благословение. И я стараюсь помнить, что мне повезло, что я смог пожать ему руку и сказать ему, что я молюсь за него каждый день», — приводит газета слова вице-президента США.



Источник: РИА Новости