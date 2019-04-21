Взрывы на Шри-Ланке во время праздника Пасхи: число жертв достигло 185 человек

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание. Число погибших в результате предыдущих шести взрывов достигло 185, почти 500 человек пострадали.

По информации местного издания Ada Derana, в общей сложности шесть взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа.

Седьмой взрыв произошел в городе Дехивала на западе Шри-Ланки, жертвами стали два человека, несколько пострадали. По данным портала Ada Derana, взрыв прогремел рядом с зоологическим садом.

В свою очередь, AFP сообщило, что произошел восьмой взрыв, приводит сообщение ТАСС.

«Много жертв, включая иностранцев», — заявил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.

Как сообщил РИА Новости российский посол в Шри-Ланке Юрий Материй, по предварительным данным, граждан России среди погибших или пострадавших нет.

«Российские туристы также проинформированы о ситуации, в том числе через Twitter и Facebook», — добавил собеседник агентства.

На местах ЧП работает полиция, территории церквей и отелей, где произошли взрывы, оцеплены. В международном аэропорту Коломбо усилены меры безопасности.