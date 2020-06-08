Выздоровел последний служащий Ватикана, зараженный коронавирусом

Среди сотрудников структур Святого Престола и Государства Ватикан больше нет больных с коронавирусом, – сообщил руководитель Зала Печати Святого Престола. «Сегодня утром был получен негативной результат теста на COVID-19 у последнего лица, которое в течение этих недель было определено как зараженное коронавирусом», – заявил 6 июня 2020 г. Маттео Бруни.

В период острой фазы пандемии коронавирус был обнаружен у двенадцати ватиканских служащих. Последний случай заражения имел место 6 мая. Святым Престолом и губернатором Государства Ватикан были приняты строгие меры для защиты здоровья сотрудников Ватикана и его посетителей. 9 марта закрылись Ватиканские музеи, Папские виллы в Кастель-Гандольфо и другие культурные центры. На следующий день были закрыты для паломников и туристов площадь и базилика Святого Петра, другие Папские базилики в Риме. Закрытыми оставались отделение Ватиканской почты, ватиканские книжные магазины и фотоателье, столовая для сотрудников.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, были отложены визиты ad limina, аудиенции и встречи. Общие аудиенции по средам и Богородичная молитва по воскресеньям проходили в формате видеотрансляций. Без физического присутствия верующих прошли и главные священнодействия литургического года – Священное Пасхальное Триденствие и другие Мессы Пасхального времени.

Дикастерии Святого Престола продолжали свою деятельность, сохраняя все необходимые санитарные нормы. Сотрудники, физическое присутствие которых в офисе не является обязательным, были переведены на работу из дома.

По материалам Vatican News