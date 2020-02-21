Выставка «Святые неразделенной Церкви» работает в Кемерове

Выставка «Святые неразделенной Церкви», организованная Содружеством в поддержку современной христианской культуры «Артос» (г. Москва), открылась 17 февраля в Музее изобразительных искусств Кузбасса в Кемерове. В экспозицию вошло более ста произведений современного христианского искусства — иконы, мозаики, керамические и резные образы, миниатюры. Участники этого проекта – иконописцы из России, Беларуси, Украины, Франции, Англии, Финляндии, Германии, Бельгии, Испании, Израиля и других стран.



Директор Кемеровского музея Лариса Мызина, открывая выставку, отметила важность этого проекта для современного искусства. Участников и гостей выставки приветствовал митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. «Главная цель выставки – познакомить верующих со своими братьями во Христе — западными святыми, которые умирали за Спасителя, несли монашеские подвиги, просвещали светом Его учения европейские языческие народы, строили современную Европу. Церковь Христова — Вселенская, в нее входят угодники Божии разных стран и разных времен. Общение со святым происходит через икону, в преломлении молитвенной встречи иконописца, молящегося и святого, который изображен на иконе. Икона – это итог их первой встречи», – сказал митрополит Аристарх.

На торжественном открытии выставки присутствовали как представители Русской Православной, так и Римско-Католической Церкви. С приветственным словом выступили член Экспертного совета Русской Православной Церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, кардинал Герхард Людвиг Мюллер, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт. «Я думаю, что все эти тысячи лет святые неразделенной Церкви молились о том, чтобы народ христианский вернулся к единству, примирился между собой», — сказал в своем выступлении епископ Иосиф Верт.



Начальник Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Марина Евса отметила, что выставка современной иконы происходит впервые в Кемерове и это важное событие для духовной и культурной жизни региона. Гостей и участников выставки также приветствовал председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров. Епархиальный хор исполнил несколько песнопений, посвященных древним святым Запада: тропари св. Женевьеве, св. Патрику и другим святым.

Кураторы проекта Сергей Чапнин и Ирина Языкова провели по выставке авторские экскурсии. Фоторепортаж об открытии выставки помещен на сайте Музея изобразительных искусств Кузбасса. Выставка в Кемерове продлится до 10 мая 2020 года. Стоит напомнить, что первая выставка проекта «Святые неразделенной Церкви» открылась в декабре 2017 г. в Минске.

Источник: Благовест-инфо