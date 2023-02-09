Выставка, посвященная понятиям греха и искупления в авраамических религиях, открылась в Санкт-Петербурге

В Государственном музее истории религии открылась выставка «Святые грешники», посвященная центральным для авраамических религий (иудаизма, христианства, ислама) религиозно-этическим понятиям греха и искупления, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на портал «Культура».

В иудейской традиции грехом считается нарушение одной из 613 божественных заповедей. Грех рассматривается как неотъемлемая часть человеческой жизни, а склонность к греху как свойство человеческой природы. Обозначающее грех слово с иврита переводится как «промах» или «выход за грань дозволенного», что отражает древнее по своему происхождению представление о поведении человека как правильном или неправильном, разрешенном или табуированном, запрещенном.

В христианском богословии понятие греха усложняется и оказывается неразрывно связанно с конечной целью человеческого бытия – обретением спасения. Грех рассматривается как духовная болезнь или состояние, противоречащее изначально безгрешному человеческому естеству, которое было утеряно Адамом и Евой в момент грехопадения. Уже в первые века христианства формируется представление о первородном грехе и греховности человеческой природы. В исламе, как и в иудаизме, понятие греха распространяется на умышленные поступки, запрещенные Аллахом и пророком Мухаммедом. Первое упоминание о грехе встречается в Ветхом Завете в книге Бытия, повествующей об убийстве Авеля Каином.

Таким образом, в отличие от других религиозных традиций три авраамические религии оперируют понятием греха не просто для обозначения выхода за пределы дозволенного. Грех – важная религиозно-этическая категория, обозначающая сознательное нарушение человеком установленного божественным Творцом миропорядка. Тем не менее, всеми авраамическими религиями признается возможность раскаяния и обретения не только божественного прощения, но и святости.

Выставка состоит из нескольких разделов. Первый посвящен понятию греха в авраамических религиях. Второй знакомит с образом искусителя, как его описывают тексты Священных Писаний и Преданий (Тора, Библия, Коран, богословские труды, апокрифы). Третий раздел выставки рассказывает о разработанных в христианстве, исламе и иудаизме способах «деактивации» греха (исповедь, епитимья, раскаяние, жертвоприношения во времена иерусалимского Храма, освобождение от клятв в Йом-кипур и т. д.). Четвертый раздел представляет «галерею святых грешников» (библейских персонажей, совершивших грех, но ставших святыми). Завершает выставку рассказ о посмертной участи человека (рай, чистилище, ад).

Отдельные разделы выставки будут посвящены понятию покаяния в разных религиях и представлениям о Страшном суде и жизни после смерти. Живопись и графика проиллюстрируют представления об искушении, грехе, покаянии и Страшном суде. На выставке представлено около 90 артефактов – среди них вериги аскетов, плети для самобичевания, индульгенция XIX века, амулеты и шамаили (в мусульманской культуре – изображение святынь или каллиграфическая надпись с именем Аллаха или цитатой из Корана).

Выставка будет работать с 9 февраля по 18 апреля 2023 года.