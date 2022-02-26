Встречу Папы Римского в нарушение всех дипломатических протоколов с послом России назвали беспрецедентной

25 февраля Папа Франциск посетил диппредставительство России в Ватикане, где встретился с послом Александром Авдеевым. Понтифик расспросил политика о ситуации в Донбассе и на Украине.

Произошедшее назвали беспрецедентным отклонением от дипломатического протокола, так как обычно Франциск сам принимает дипломатов, передает Daily Storm со ссылкой на Reuters.

Ранее Зал печати Святейшего Престола сообщил, что понтифик побывал в российском посольстве, расположенном недалеко от папского города-государства. Оно занимает этаж в здании на проспекте Кончилиационе.

«Папа Франциск выразил большую озабоченность в связи с положением всего населения, как в Донбассе, так и в других районах. Он призвал беречь детей, больных и страдающих, людей в целом», — рассказал Авдеев.

Политик призвал не верить информации некоторых СМИ, которые заявляют о якобы предложении папы содействовать в «посредничестве в урегулировании кризиса». Подобные заявления Авдеев назвал несоответствующими действительности.

Отмечается, что Святейший Отец провел в российском посольстве около 40 минут. Диалог был посвящен исключительно обеспокоенности понтифика боевыми действиями на Украине.

Папа Римский неоднократно выражал свою обеспокоенность ситуацией вокруг Украины. «Молюсь, чтобы все стороны воздержались от действий, ведущих к страданиям населения», — заявил он в ходе последней общей аудиенции 23 февраля.