Визит Святейшего Отца в российское посольство

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем Папа Франциск посетил российское посольство, сообщает Vatican News.

25 февраля Папа Франциск нанес визит в Посольство Российской Федерации при Св. Престоле.

Во время визита, который продолжался более получаса, как подтвердил директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни, Папа выразил свою обеспокоенность в связи с войной на Украине.

Сегодня же Зал печати сообщил, что по причине острой боли в колене врач предписал Святейшему Отцу соблюдать покой, в связи с чем Папа не сможет ни отправиться во Флоренцию 27 февраля, ни совершить богослужение Пепельной среды 2 марта.