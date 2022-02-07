Встреча сестер-монахинь Преображенской епархии завершилась обновлением обетов в День посвященной Богу жизни (+ФОТО)

После двухлетнего перерыва, вызванного карантинными ограничениями, в поселке Мочище под Новосибирском вновь состоялась традиционная встреча монахинь, трудящихся в приходах Урала и Западной Сибири, организуемая Советом сестер Преображенской епархии. К сожалению, ситуация продолжающейся пандемии наложила и на нее свой негативный отпечаток: из 59 сестер, несущих служение в приходах епархии, до Пастырского центра «Вифлеем» сумело добраться лишь 30.

Целью ежегодных всеепархиальных встреч монашествующих является духовное возрастание, а их кульминация всегда приходится на 2 февраля – праздник Сретения Господня и День Посвященной Богу жизни, когда сестры-монахини на торжественной Мессе в Кафедральном соборе Новосибирска в присутствии Епископа обновляют свои обеты. К епархиальной встрече обычно бывает также приурочен семинар, темы которого определяются как пожеланиями сестер, так и насущными потребностями Вселенской и Поместной Церкви. В этом году таких тем было две: синодальность, как путь на который вступила вся Католическая Церковь; и посвященная Богу жизнь в конкретных российских условиях. Доклад на тему синодального пути прочитал в первый день работы встречи настоятель Кафедрального собора столицы Сибири отец Денис Марчишин, а на следующий день с докладом «Посвященная Богу жизнь: ожидание и реальность» выступил приглашенный из Владивостока отец Никита Кушнарев, CJD. Прочитанным докладам сопутствовало их обсуждение в группах и, как всегда на встречах монашествующих, обильной была духовная пища: святые Мессы, адорации, общие молитвы как в латинском, так и в византийском обряде. Всё это позволило сестрам как следует подготовиться к главному событию: торжественному обновлению своих монашеских обетов.

На Мессе в Кафедральном соборе в День посвященной Богу жизни предстоял Владыка Иосиф Верт, а проповедь возгласил генеральный викарий епархии отец Андрей Ферко. Он особым образом подчеркнул значимость для монашеского пути умения изумляться делам Божиим и настойчивости в стяжании духа смирения. Именно эти добродетели «расчищают пространство» для плодоносного действия Святого Духа в нашей жизни. Преосвященный Иосиф, со своей стороны, прежде чем преподать сестрам-монахиням свое архипастырское благословение, пожелал им многой радости в осуществлении их духовного служения.

Последним актом встречи сестер-монахинь стал праздничный обед в трапезной Епархиального центра имени епископа-исповедника Александра Хиры. Но прежде чем разъехаться по приходам сестрам предстояло соблюсти еще одну важную традицию: посетить насельниц обители Воскресения Христова из затворнического Ордена кармелиток: таким образом монашествующие активного апостольского служения и монахини, посвятившие себя исключительно молитве и созерцанию, из года в год встречаются для обмена подарками, приветствиями и свидетельствами о происшедшем в их жизни.

Некоторые запоминающиеся моменты встречи в Пастырском центре «Вифлеем», праздничного богослужения в Кафедральном соборе, праздничного обеда и посещения монастыря Воскресения Христова – в фоторепортаже студии КАНА: