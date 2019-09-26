Встреча с детской книгой

Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

В воскресенье 22 сентября в приходе московского Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии стартовала ежемесячная программа «Библейский фонарик в мире детских книг». Теперь каждое третье воскресенье месяца в помещении приходской библиотеки будут проходить регулярные встречи для родителей и детей, а также всех, кто хотел бы познакомиться с детской книгой и с Анной Годинер – исследователем детской книги. В этот день каждый желающий сможет взять или обменять любую понравившуюся им детскую книгу, поговорить на тему детской литературы.



Что мы вообще знаем о детской книге? Какую книгу следует считать детской? Как читать или говорить с ребёнком о прочитанном? Эти и многие другие вопросы были подняты на первой встрече. Как отметила г-жа Анна, нам следует прежде всего задать вопрос себе самим: какая книга заинтересовала бы меня и могла бы заинтересовать моего ребенка; почему я хочу или не хочу, чтобы он читал ту или иную книгу? По словам Анны Годинер, интерес или страх перед прочитанным кроется в нас самих, в нашем детстве. Читать книгу – это значит беседовать со своим «я», искать отзыв на прочитанное в самом себе. И если мы задаём вопрос, зачем нам нужна та или иная книга, то задаём его в первую очередь себе и ответ ищем сначала внутри себя, а потом уже в общении с другими людьми.



А вот как оценили прошедшую встречу ее непосредственные участники:

— Сегодня мы смогли получить ответы на вопросы, которые у нас возникли.

— Мы узнали много нового о детской литературе, никогда не думали, что книги, которые мы привыкли считать «взрослыми», в действительности являются детскими.

— Детская литература на самом деле намного глубже, чем мы это представляли.

— У нас существовало опасение, что ребёнок может чрезмерно погрузиться в виртуальный мир, но теперь мы узнали, как правильно читать книги и как следует говорить о прочитанном.

— Будем с нетерпением ждать новой встречи.



Я же, как сторонний наблюдатель, от себя замечу, что первая встреча прошла весьма успешно: родители и просто посетители библиотеки и, разумеется, сами юные читатели остались очень довольны, а устроительница и идейный вдохновитель встречи Анна Годинер со своей стороны тоже выразила мнение, что встреча удалась, и выразила надежду, что инициированная ею программа будет способствовать пробуждению более глубокого интереса к книгам вообще и к детской книге в частности.