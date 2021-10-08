Встреча духовенства и монашествующих Преображенской епархии глазами фотохудожника (ФОТО)

Как мы уже сообщали, с 5 по 8 октября, в преддверии торжеств, посвященных 30-летию обретения религиозной свободы, священники и сестры-монахини, совершающие свое служение в нашей Преображенской епархии, совместно размышляли об Апостольском увещании Папы Франциска «Evangelii Gaudium», подводя итоги пройденного с начала 1991 г. пути и намечая перспективы будущего.

Нынешняя встреча была примечательна тем, что проходила после двухлетнего перерыва, вызванного противоэпидемическими ограничениями, а кроме того, местом своего проведения: недавно построенный и введенный в строй около года назад новый корпус Епархиального пастырского центра «Вифлеем» в с. Мочище под Новосибирском впервые принимал в своих стенах столь представительное собрание.



Об атмосфере, царившей в эти дни в Пастырском центре, о ярких моментах и интересных лицах форума, рассказывает как всегда блистательный фоторепортаж отца Янеза Севера, SJ: