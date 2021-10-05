Торжества в Новосибирске по случаю 30-летия восстановления религиозной свободы предваряет встреча духовенства и монашествующих Преображенской епархии

В ближайшие выходные, 9-10 октября, столица Сибири готовится отпраздновать 30-летний юбилей восстановления канонических структур Католической Церкви в России (30-летие религиозной свободы), принимая в этой связи гостей со всех уголков нашей страны. В торжествах примут участие все католические епископы России, апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло, представители всех четырех российских католических епархий…

В преддверии праздника духовенство и монашествующие Преображенской епархии проведут встречу в Епархиальном пастырском центре «Вифлеем» в новосибирском пригороде Мочище. Здесь необходимо отметить, что традиционная ежегодная Всеепархиальная пастырская конференция в 2020 г. не проводилась ввиду карантинных мер, вызванных эпидемией COVID-19, а в нынешнем году для встречи духовных лиц был избран более скромный формат духовных размышлений. Их цель – в осмыслении пройденного российскими католиками за 30 лет свободы веры пути и в определении перспектив будущего. Модератором размышлений, предполагающих чтение докладов с последующим свободным обменом мнениями в группах, является генеральный викарий Преображенской епархии священник Андрей Ферко, а в основу «оценки прошлого и взгляда в будущее» положено Апостольское увещание Папы Франциска Evangelii gaudium (2013 г.). О том, в каком направлении пойдет обсуждение, красноречиво свидетельствуют его темы: «Радость Евангелия», «Миссионерское преобразование Церкви», «Искушения пастырских сотрудников», «Проповедь Евангелия».

Встреча духовенства и монашествующих в Центре «Вифлеем» стартовала 5 октября, а в середине дня в пятницу 8 октября ее участники вернутся в Новосибирск, чтобы принять участие в празднике.

Пожелаем же нашим пастырям и их верным помощницам – сестрам-монахиням – плодотворной духовной работы!