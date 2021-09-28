«Встань!» — Послание Папы Римского по случаю XXXVI Всемирного дня молодёжи 2021 года

«Встань! Я поставлю тебя свидетелем того, что ты видел» (см. Деян 26,16): такова тема послания Папы Франциска по случаю XXXVI Всемирного дня молодёжи 2021 года, который будет отмечаться 21 ноября на епархиальном уровне по всему миру.

Текст, подписанный Епископом Рима в праздник Воздвижения Креста Господня, является частью цикла из трёх посланий, которые сопровождают молодёжь между встречей в Панаме в 2019 году и предстоящей встречей в Лиссабоне (в 2023 г.): все эти послания сосредоточены на призыве «подняться на ноги».

В этом году Святейший Отец предлагает молодым людям размышлять об обращении святого Павла, который из гонителя христиан превратился в верного ученика и свидетеля. Перечитывая поворотный момент в истории апостола язычников на дороге в Дамаск, Папа призывает молодёжь открыть для себя безусловную любовь Бога к каждому человеку. «Господь, – пишет Епископ Рима, – избирает даже того, кто преследует Его, кто полностью враждебен Ему и Его последователям. Нет человека, которого Бог не мог бы искупить. Через личную встречу с Ним всегда можно начать всё заново. Никто из молодых людей не находится вне досягаемости Божьего милосердия и благодати».

Святейший Отец предлагает конкретные указания о том, как «подняться на ноги» и стать свидетелями для многих сверстников, которых ребята встречают на «дамасской дороге нашего времени»: нужно встать и свидетельствовать о любви и уважении в человеческих отношениях; о том, что потерянные существа могут быть восстановлены, «что люди, умершие духовно, могут воскреснуть».

В этом году поместный Всемирный день молодёжи будет впервые отмечаться в торжество Христа, Царя Вселенной. По этому случаю ватиканский Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни опубликовал специальные пастырские указания, в которых собраны идеи, а также опыт прошлого ВДМ, чтобы его празднование стало ещё более плодотворным для поместных общин и молодёжного служения. Документ адресован епископским конференциям, синодам Восточных Церквей, епархиям, церковным движениям и ассоциациям и молодёжи всего мира.

Следующая международная встреча молодых людей будет проходить в августе 2023 года в Лиссабоне под девизом: «Мария, встав, с поспешностью пошла» (см. Лк 1,39).



Источник: Vatican News