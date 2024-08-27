Всемирный Совет Церквей опубликовал заявление по поводу закона, принятого Верховной Радой Украины 20 августа 2024 г.

Всемирный Совет Церквей «глубоко встревожен возможностью неоправданного коллективного наказания всей религиозной общины и нарушения принципов свободы религии или убеждений согласно новому закону, принятому Радой Украины 20 августа 2024 года». Об этом говорится в опубликованном 24 августа заявлении ВСЦ.

«Мы вновь призываем украинское правительство проявлять осторожность в отношении мер, которые рискуют нарушить фундаментальное право на свободу религии или убеждений и подорвать социальную сплоченность в это время чрезвычайного положения в стране», – считают в межхристианской организации. В документе указывается на необходимость уделять должное внимание принципам международного права, естественной справедливости и надлежащим правовым процедурам при совершении любых действий в связи с этим новым законом.

«Ни преступления отдельных лиц, ни историческая принадлежность конкретного религиозного образования не могут быть достаточным основанием для принятия мер, равносильных коллективному наказанию живой совершающей поклонение религиозной общины в Украине, – отмечается в заявлении Всемирного Совета Церквей. – Правительство Украины несет ответственность за защиту прав всех своих граждан».