Всемирный Совет Церквей опубликовал заявление по поводу закона, принятого Верховной Радой Украины 20 августа 2024 г.

Всемирный Совет Церквей опубликовал заявление по поводу закона, принятого Верховной Радой Украины 20 августа 2024 г.

Август 27, 2024

«глубоко встревожен возможностью неоправданного коллективного наказания всей религиозной общины и нарушения принципов свободы религии или убеждений согласно новому закону, принятому Радой Украины 20 августа 2024 года». Об этом говорится в опубликованном 24 августа заявлении ВСЦ.

«Мы вновь призываем украинское правительство проявлять осторожность в отношении мер, которые рискуют нарушить фундаментальное право на свободу религии или убеждений и подорвать социальную сплоченность в это время чрезвычайного положения в стране», – считают в межхристианской организации. В документе указывается на необходимость уделять должное внимание принципам международного права, естественной справедливости и надлежащим правовым процедурам при совершении любых действий в связи с этим новым законом.

«Ни преступления отдельных лиц, ни историческая принадлежность конкретного религиозного образования не могут быть достаточным основанием для принятия мер, равносильных коллективному наказанию живой совершающей поклонение религиозной общины в Украине, – отмечается в заявлении Всемирного Совета Церквей. – Правительство Украины несет ответственность за защиту прав всех своих граждан».

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