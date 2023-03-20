Всемирный Совет Церквей обеспокоен ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры

Женева, 20 марта. Обеспокоенность и сожаление по поводу действий против Украинской Православной Церкви (УПЦ) выразил генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) пастор Джерри Пиллэй, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox и пресс-службу ВСЦ.

«К сожалению, такие действия – включая действия по отношению к монашеской общине УПЦ, проживающей в древней Успенской Киево-Печерской Лавре, – направлены, по-видимому, против самой Церкви. Действия, предпринимаемые против УПЦ, судя по всему, действительно поднимают серьезные вопросы соблюдения свободы вероисповедания и убеждений», – сказал генеральный секретарь ВСЦ.

Пастор Джерри Пиллэй отметил, что Всемирный Совет Церквей подчеркивает важность защиты присутствия и свидетельства Церкви, где бы она ни находилась.

«ВСЦ будет пристально следить за этой ситуацией и реагировать надлежащим образом в соответствии с принципами международного права прав человека и защиты свободы вероисповедания. В то же время Всемирный Совет Церквей продолжает поощрять диалог ради мира, в том числе между церквами-членами ВСЦ и его экуменическими партнерами в России, Украине и по всему миру», – сказал Джерри Пиллэй.

Он выразил убежденность, что христианские лидеры могут и должны «приносить свет, надежду и исцеление в этих трагичных обстоятельствах», а также заявил о намерении созвать в ближайшем будущем «круглый стол с участием церковных лидеров из соответствующих стран».

На прошлой неделе обеспокоенность по поводу выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвавший международное сообщество поддержать Украинскую Церковь в условиях гонений.