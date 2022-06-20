Всемирный Совет Церквей избрал нового Генерального секретаря

Всемирный Совет Церквей избрал нового Генерального секретаря

Июнь 20, 2022

Центральный комитет Всемирного Совета Церквей 17 июня избрал Джерри Пиллэя на должность своего Генерального секретаря. Им стал пресвитерианский пастор и доктор теологии , передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт ВСЦ.

Доктор Пиллэй вступит в должность 1 января 2023 года. Он сменит исполняющего обязанности Генерального секретаря протоиерея Иоанна Саука, который занимал этот пост с апреля 2020 года после того, как его оставил лютеранский пастор из Норвегии Олаф Фюксе Твейт.

Преподобный Джерри Пиллэй, доктор теологии, декан факультета теологии и религии Университета Претории, принадлежит к Объединяющей пресвитерианской церкви . Он родился в 1965 году в городе Наталь () в семье выходцев из Индии, учился в Дурбанском университете.

Джерри Пиллэй станет восьмым Генеральным секретарем в истории ВСЦ с момента основания Содружества Церквей в 1948 году. Генеральный секретарь является главным исполнительным директором ВСЦ, руководит его работой и несет полную ответственность за деятельность Совета и его сотрудников.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна