Всемирный Совет Церквей избрал нового Генерального секретаря

Центральный комитет Всемирного Совета Церквей 17 июня избрал Джерри Пиллэя на должность своего Генерального секретаря. Им стал пресвитерианский пастор и доктор теологии Джерри Пиллэй, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт ВСЦ.

Доктор Пиллэй вступит в должность 1 января 2023 года. Он сменит исполняющего обязанности Генерального секретаря протоиерея Иоанна Саука, который занимал этот пост с апреля 2020 года после того, как его оставил лютеранский пастор из Норвегии Олаф Фюксе Твейт.

Преподобный Джерри Пиллэй, доктор теологии, декан факультета теологии и религии Университета Претории, принадлежит к Объединяющей пресвитерианской церкви ЮАР. Он родился в 1965 году в городе Наталь (ЮАР) в семье выходцев из Индии, учился в Дурбанском университете.

Джерри Пиллэй станет восьмым Генеральным секретарем в истории ВСЦ с момента основания Содружества Церквей в 1948 году. Генеральный секретарь является главным исполнительным директором ВСЦ, руководит его работой и несет полную ответственность за деятельность Совета и его сотрудников.