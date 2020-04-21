Впервые жертвой коронавируса в Африке стал католический епископ

Жерар Мулумба стал первым католическим иерархом в Африке, который скончался от коронавируса. Епископу города Мвека (Демократическая Республика Конго) на покое было 82 года. Он умер 15 апреля в больнице Нгалиема в Киншасе. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Жерар Мулумба Калемба родился 8 июля 1937 года в Кананге, Бельгийское Конго. Был рукоположен в пресвитеры в 1967 году, а в 1989 г. стал епископом Мвеки и занимал этот пост до 2017 года, когда ушел на покой.

Старший брат Жерара Мулумбы – Этьен Чисекеди (1932-2017) – был видным конголезским политиком. Вначале он поддерживал президента Мобуту, затем ушел в оппозицию. Занимал ряд важных постов вплоть до премьер-министра. Возглавлял политическую партию «Союз за демократию и социальный прогресс». Племянник епископа Феликс Чисекеди, нынешний президент ДРК, в мае 2019 года назначил своего дядю главой Гражданского дома главы государства – ведомства, отвечающего за материально-техническое обеспечение деятельности президентских резиденций и объектов, личного секретариата президента и медицинской службы президента.

На 21 апреля в ДРК было отмечено 350 случаев заражения коронавирусом, скончалось 25 человек. Первое место в Центральной Африке по распространению инфекции занимает Камерун: 1163 заболевших, 42 умерших.

16 апреля, на следующий день после кончины епископа Мулумбы, от COVID-19 скончался еще один африканский священнослужитель – 67-летний священник Раага Жюстен Савадого, служивший на севре Буркина-Фасо. В то же время его соотечественник, архиепископ Уагадугу кардинал Филипп Уэдраого, который 30 марта был госпитализирован с диагнозом «коронавирус», победил болезнь. Его состояние улучшилось, сообщили в Конференции епископов Буркина-Фасо и Нигера.