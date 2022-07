Воздержанность: трудное искусство любить

Воздержанность находится на четвертом месте в списке главных добродетелей. Такое положение обусловлено вовсе не уменьшением её значимости по сравнению с остальными добродетелями, но тем, что она затрагивает самые глубинные стороны человеческого существа, в отличие от других добродетелей, касающихся общего блага. Но именно поэтому воздержанность необходима для добродетельной жизни, условием которой является личная праведность и самообладание. Даже простое терминологическое исследование показывает огромное богатство смыслов, заключенных в этой добродетели, и её необходимость в самых важных сферах человеческой жизни. В частности, она делает возможными способность любить и отношения с самим Богом.

Исторический экскурс

Эта добродетель особенно высоко ценилась в древнем мире, как можно легко заметить благодаря простому этимологическому анализу. Греческое слово enkrateia происходит от корня krat (власть, господство, управление), соединённого с en (само-, себя). Таким образом, воздержанность — это способность владеть самим собой, своими чувствами и мыслями; это кульминация пути познания и формирования себя, абсолютный идеал античной философии — недавно заново отрытый благодаря трудам, прежде всего, Мишеля Фуко и Пьера Адо, – идеал, который был впоследствии утрачен современностью[ii].

Особой сферой enkrateia являются чувства (так называемая чувственная, или сластолюбивая сфера, epithymētikon) — всё то, что касается заботы о теле (сексуальность, пища, напитки, активность, отдых), обеспечивая её единение с рациональной частью души. Что касается самообладания, воздержанность помогает также справляться и с агрессивностью — сферой, называемой «вспыльчивостью»; таким образом, воздержанность необходима для ясного и хладнокровного действования, не замутнённого страстями (ср. Псевдо-Платон, Понятия, 412б; Ксенофонт, Воспоминания о Сократе, II, 1, 1).

Благодаря Сократу enkrateia становится центральной этической добродетелью, делая человека достойным доверия и способным взять на себя ответственность (ср. Государство, III, 390 б); несдержанность, напротив, лишает человека доверия и делает его опасным, неспособным довести дело до конца (Ксенофонт, Симпозиум, 8, 27; Иосиф Флавий, Иудейская война, 1, 34).

Воздержанности посвящен платоновский диалог Горгий (492с-500с), который ведётся между Сократом и «либертином» Калликлом. Согласно софисту, человек выражает свои способности, подчиняя себе более слабых и давая волю чувствам: таким образом, он проявляет себя способным подчинять и, следовательно, управлять. Для Сократа же дело обстоит иначе: именно несдержанный оказывается слабым, неспособным контролировать себя и, прежде всего, просто несчастным человеком, поскольку он никогда не достигнет удовольствия, которое отчаянно ищет — подобно дырявой бочке, которую невозможно наполнить. Удовольствие же, кроме того, не всегда является благим идеалом; оно требует духовной дисциплины, аскезы, которая освобождает человека от страстей и позволяет ему достичь блага во всех его многочисленных аспектах. Только в таком случае можно испытать истинное удовольствие (ср. Горгий, 492с-500с).

Аристотель говорит о воздержанности в VII книге Никомаховой этики. Сдержанный человек слушается указаний разума и, таким образом, управляет своими желаниями. Именно способность к самообладанию отличает человека от других животных, к которым неприменимо понятие сдержанности или несдержанности. Человек же может формировать суждения о конкретной ситуации, и эти суждения приводят его к хорошему или плохому выбору (ср. Никомахова этика, 1147b 1—6).

Для Аристотеля это является проблемой тех, кто не признает несдержанность пороком: оценка таких людей зацикливается на конкретной ситуации, абсолютизируя её (так называемая «малая предпосылка» силлогизма) и не сравнивая её с тем, что действительно является благом («большая предпосылка»). Иными словами, происходит следование чувственным порывам и пренебрежение разумом. Всё это в определённой мере подтверждает сказанное Сократом: зло совершается по причине недостаточности суждения.

В то же время есть случаи несдержанности, в которых, в отличие от невоздержанности, происходит признание деяния как дурного, но нет силы противостояния этому. Невоздержанный человек, следующий дурным деяниям, подобен городу, управляемому плохими законами; несдержанный же подобен городу с хорошими законами, которые, тем не менее, не соблюдаются. То, чего недостаёт в этом последнем случае — не знания, но благоразумия, способности тщательно взвешивать свои действия без спешки; тот же, кому не хватает воздержанности, остаётся ребенком, неспособным прислушиваться к разуму и владеть собой[iii].

Согласно Аристотелю, только мудрый человек знает, что такое истинное удовольствие — внутренняя гармония между разумом и желанием; удовольствие делает его действия более осмысленными (ср. Большая этика, 1206а 13).

В стоицизме enkrateia — это добродетель, которая позволяет разуму доминировать над удовольствием, вследствие чего человек воздерживается от удовольствия и становится свободным от всякой обусловленности[iv]. Цицерон переводит enkrateia как воздержанность и даёт ей такое определение: «твёрдое и спокойное преобладание разума над желаниями, страстями и другими необузданными эмоциями ума» (О нахождении, II, 164). Такое определение, как будет понятно далее, очень точно подмечает суть проблемы: оценку разума и его способности воздействовать на страсти.

В Библии термин встречается редко: его можно найти в книгах мудрости, где воздержанность описывается как сила, способная обуздать распущенность, в особенности сексуальную (ср. Сир 18, 30); такой способностью нельзя овладеть усилием воли, поскольку она является Божьим даром (ср. Прем 8, 21).

В Новом Завете понятие и вовсе отсутствует. В посланиях святого Павла оно упоминается, но в спортивном значении: как атлет, желающий выиграть на соревнованиях, должен вести себя как аскет, отказываться от многого, чтобы сконцентрироваться на задаче, так и последователь Христа должен «воздерживаться от всего для получения венца» (1 Кор 9, 25); воздержание представляется в качестве идеала жизни (ср. 1 Кор 7, 9). Enkrateia также упоминается при перечислении добродетелей – она противопоставляется невоздержанности в отношении еды, напитков и сексуальности (ср. Гал 5, 23). Она также обладает значением терпения, владения собой – эти качества необходимы для пастыря, призванного управлять общиной (ср. Тит 1, 8; 2 Пет 1, 6).

В целом редкое упоминание в Новом Завете этого столь важного для греческой философии термина не может не удивлять. На самом деле, это происходит из-за смещения перспективы: для библейского человека центральным элементом является не самообладание, но добровольное и свободное принятие спасительной воли Бога. Этическое поведение — это ответ на этот дар, предшествующий любой человеческой инициативе и делающий её возможной[v].

Множественные значения термина

Интересным является также и то, сколько значений сокрыто в термине «воздержанность», что показывает огромное количество способов его реализации в обычной жизни. «Воздержанность» отсылает к «воздерживать», давать исключительно необходимое — подобно ведущему круглого стола, в чьи задачи входит дать слово каждому из участников, поддерживая тех, кто нерешителен, и останавливая тех, кто склонен переходить черту. Таким образом каждый может внести свой собственный вклад[vi].

Латинское слово «воздержанность» – temperantia – отсылает также и ко времени (tempus), температуре, темпераменту – терминам, используемым для определения меры и расположения духа, необходимых для нормальной жизни. Также можно подумать о начальной обработке продукта: так, вино выдерживают определённое время (смешивая его с необходимым количеством воды); подобную обработку, закаливание, проводят с металлом (чтобы добиться наилучших характеристик) и даже с карандашами (чтобы карандаш был остро заточен и хорошо писал). Это условия эффективности, уравновешенности, глубины, способности действовать правильно. Действия, отсылающие к «аскезе» – нужно избавиться от чего-то лишнего, чтобы добиться эффективности, чтобы максимально соответствовать исполнению своего назначения – и к возможным применениям в этической сфере: воздержанность требует работы над собой, трудной, но необходимой для правильной интеграции различных аспектов личности, соответствующих твёрдому характеру (ēthikē), в особенности в том, что касается чувств.

Как было отмечено, воздержанность включает в себя также и способность остановиться, чтобы задуматься и вновь овладеть собой, не поддаваясь моментному импульсу.

Вклад святого Фомы

Согласно святому Фоме Аквинскому, в задачи воздержанности входит управление страстями, связанными с осязанием — благодаря вкладу мудрости и твёрдой воли, — путём их подчинения на благо человека: ради способности любить, которую он, повторяя за Блаженным Августином, называет ordo amoris, порядком любви, необходимым для добродетели и её источника[vii]. Среди страстей, на которые направлена воздержанность, прежде всего упоминаются те, которые ставят своей целью сохранение индивидуума (пища, одежда, забота о себе, деньги) и вида, союз между мужчиной и женщиной, а также позволяют испытывать удовольствие от полученного[viii].

Трактат о воздержанности еще раз указывает на тринитарную антропологию святого Фомы: чувства и интеллект работают сообща на когнитивном и практическом уровнях. Осязание, по святому Фоме, необходимо для интеллекта, более того, является наиболее подходящим чувством для интеллектуальной деятельности[ix]. С другой стороны, оно безусловно имеет огромное значение для тела, в отношении категорий удовольствия и страдания. Поэтому воздержанность позволяет полнее проживать первое и управлять вторым, что даёт мир душе и делает возможным самообладание[x].

Святой Фома в своём трактате перенимает многое из размышлений классиков — в особенности рассуждения Аристотеля в Никомаховой этике касательно ценности умеренности, целомудрия и сдержанности, важных для владения собой и внутренней свободы. Аквинат воспользуется этим для создания основы для собственных размышлений о любви как agapē, как даре себя и участии в любви Бога. Среди языческих авторов он обращается к Сенеке (особенно в De ira и в De clementia), Цицерону и Макробию. Он дополняет положения их учений христианскими идеями, в частности цитатами из Библии — в особенности для уточнения значения некоторых проблемных понятий, — а также ссылается на христианских авторов, особенно на Блаженного Августина: на страницах Аквината широко цитируются труды Гиппонского епископа.

Эти множественные направления мысли подвергаются оригинальной обработке со стороны святого Фомы: он отмечает наиболее значимые аспекты, которые впоследствии будут переняты научными изысканиями психологии развития. Например, в том, что касается главной причины, в которой заключается тяжесть несдержанности как порока: Фома рассуждает о важности фигур отца и матери, в разное время и разными взаимодополняющими путями, для развития ребёнка[xi].

Роль удовольствия

В отличие от стоицизма, пуританской этики и рационализма, для святого Фомы удовольствие обладает значительной ценностью для благости действия. Его отсутствие не рассматривается положительно с точки зрения моральности действия; бесчувственность, флегматичность, вялость, безэмоциональность не являются характеристиками добродетельного человека — они отражают нехватку энергии для совершения добра, необходимого для воздержанности; воздержанность — не внезапная склонность, но акт свободной воли, который требует владения собой[xii].

Этическая важность удовольствия связана с тем, что для Фомы Аквинского удовольствие является собственным благом для души, оповещающим о достижении объективного блага. На самом деле, удовольствие неуловимо, беспричинно и парадоксально, оно является косвенным следствием достигнутой ценности, но ни в коем случае не самоцелью. Его характер нельзя свести к чувственности, что доказывает факт того, что всякий раз, когда его ищут в качестве цели деятельности, оно оказывается недостижимым. Фрейд придёт к такому же заключению в своём труде «По ту сторону принципа удовольствия»: когда удовольствие становится самоцелью, оно умирает. Это заключение было подтверждено последующими психологическими исследованиями[xiii].

Удовольствие, являясь свойственным душе, обладает также и интеллектуальным измерением. Поэтому добродетельное удовольствие оказывается выше порочного удовольствия, поскольку в пороке преследуемое благо является лишь кажущимся. Правильный распорядок действий всегда обладает измерением удовольствия, будь то мануальный труд, учеба, спорт, отношения с другими людьми или помощь ближнему.

Святой Фома также отличает удовольствие и радость: первое связано с внешними чувствами, в то время как радость (равно как память или фантазия) связана с внутренними чувствами и с волей, ведомой разумом. Это ценное наблюдение способно объяснить жизненные ситуации, которые отнюдь не являются приятными, но, загадочным образом, оказываются источником радости — как, например, мученичество[xiv].

Невоздержанность и средства против неё

Если воздержанность – это добродетель души, то и развращенность уходит корнями туда же: воображение является почвой для похоти, которая приводит разум к порабощению страстями. Как стало видно в ходе обсуждения этого порока и из исследований о сексуальной интернет-зависимости, похоть является умственным расстройством, болезненным поиском Абсолюта; её основным инструментом является воображение, а не чувственность, которая, напротив, сопротивляется извращённым фантазиям. И поскольку воображение потенциально безгранично, удовлетворение оказывается недостижимым. Таким образом, порочный поиск удовольствия оказывается также и самонаказанием, вплоть до саморазрушения[xv].

Похоть — не самый серьёзный порок, но тот, который наибольшим образом приводит к деградации человека, его уродству, лишению его достоинства, поскольку поражает его высшую способность — интеллект. Ослабляя внутренние ограничения, необходимые для размышления, оценки поступков и принятия решений — таких, которые требуют хладнокровия и рассудительности, — человек становится рабом сиюминутного каприза: «В удовольствиях, которые являются следствием Невоздержанности, свет разума, от которого зависят Великолепие и Красота добродетели, затемняется до предела»[xvi]. Такое душевное уродство было красноречиво описано в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Святой Фома, соглашаясь с Аристотелем, замечает, что невоздержанность свойственна тем, кто остановился на детской стадии развития, сконцентрированной вокруг удовольствия и неспособной принять тяжесть жизни. Гнев и фрустрация, являющиеся следствием этого, мешают наслаждаться жизнью и открывают дверь души прочим порокам: гневу, гордыне, обжорству, пьянству, сексуальному насилию.

Целомудрие, или способность проживать отношения, основанные на уважении, на даре самого себя, а не на собственничестве, исправляет эту тенденцию таким образом, чтобы позволить проживать истинное и цельное удовольствие[xvii]. Целомудрие и воздержанность – мощные союзники в проживании любви как дара, и именно они находятся у истоков любого возможного жизненного проекта, равно как и их исчезновение закрывает дорогу таким проектам. Неслучайно кризис целибата и кризис брака появились одновременно: у их истоков стоит недостаток одного и того же[xviii]. Генри Нувен отмечает, что секрет красоты отношений заключается именно в целомудрии, как во взаимном отказе от собственничества, и именно это позволяет появиться общему пространству, которое никто не может заполнить в одиночку — пространство для духовной жизни — и которое придаёт значимость отношениям. Это подобно тому, как островки зелени в городе позволяют отдохнуть и восстанавливают силы тех, кто в них попадает — бесплатные и «бесполезные» пространства, которые именно в силу этого оказываются такими важными для качества жизни.

Взращивать воздержанность

Вторя Блаженному Августину, святой Фома замечает, что для воздержанности крайне полезным оказывается воспитание души в красоте духовности: «Августин утверждает, что “когда душа возвышается и обращается к духовным вещам, сила привычки” — т. е., телесного сластолюбия, — “разрушается и постепенно исчезает. Если бы мы подчинились её требованиям, она бы стала лишь сильнее: напротив, при её подавлении она не уничтожается, но, безусловно, ослабевает”»[xix].

Среди средств, помогающих взращивать эту красоту, святой Фома, как ни странно, называет игру. В игре могут найти своё выражение самые высокие и благородные взаимоотношения — отношения между Богом и человеком, — а также и самое сильное удовольствие — удовольствие, свойственное мудрости, способное наполнить сердце, бескорыстное по самой своей природе. Такие игра и удовольствие рождаются из созерцания Мудрости, способной воссоздать человека самым возвышенным образом. Воздержанность растёт, когда в душе взращивается желание этой красоты, желание открыть дверь правды о самих себе, когда мы признаём себя частью великого замысла[xx].

Как удовольствие достигается косвенным путём, так и борьба с искушениями: для их преодоления надо сконцентрироваться на том, что доставляет удовольствие духу. Равно как и в повествовании о взятии Иерихона (ср. Нав 6, 1–27), где народ вместо того, чтобы атаковать город, сосредоточился на другом, и в определённый момент стены города совершенно неожиданно пали сами. Этот текст обладает большим значением для чувственной стороны жизни: не следует бросаться грудью на препятствия, которые встают на пути целомудрия. Напротив, куда важнее взращивать то, что «питает и удовлетворяет душу», как гласит знаменитое высказывание святого Игнатия в Духовных упражнениях (п. 2). Когда сердце полно, воля укрепляется, и искушения теряют свою силу[xxi].

Евангелист Матфей завершает повествование об искушениях Христа такой фразой: «Тогда оставляет его дьявол» (Мф 4, 11: tote afiēsin auton): это выражение появляется в его Евангелии лишь ещё один раз, в эпизоде крещения Иисуса. Иоанн Креститель не желает крестить Иисуса, возражает Ему, но перед лицом решительности Христа уступает: «Тогда Иоанн допускает его» (Мф 3, 15: tote afiēsin auton). Две, пусть и противоположные по своей сути ситуации противостояния собственной миссии: и обе отступают перед лицом решительной воли и осознания важности полученной миссии.

Обесцененная добродетель

Современность, под влиянием пуританства и викторианской этики, исказила значение воздержанности, сведя его лишь к регулированию сексуального поведения путём введения норм и запретов и отойдя от первоначального контекста; желание, чувства, благо, счастье рассматриваются с подозрением как опасные враги добродетели, понимаемой как простой долг. Мораль, таким образом, противопоставляется тому, что дарит вкус жизни и радость, предлагая модель безупречно целомудренной жизни. Ницше сдернет маску с этой жизни, показав, как «добродетельный» человек оказывается в действительности озлобленным на весь свет и завидует развратнику, пренебрегшему любыми нормами[xxii].

Отсюда же и неизбежный кризис морали современной эпохи, вплоть до полного отказа от нее. Неслучайно пуританство противопоставляется, именно в свою же эпоху, либертинскому движению, самым известным и противоречивым представителем которого был маркиз де Сад. Либертинство предложило избавиться от любых норм и запретов, чтобы дать волю самым извращённым фантазиям, считавшимся выражением сполна прожитой жизни. Эта концепция активно разделяется и очень распространена в современной культуре, где термины поменялись местами: мораль стала синонимом осуждения желания и печальной потухшей жизни, а аморальность, напротив, стала выражением счастья, плодом безудержного наслаждения. Более внимательный анализ показывает, впрочем, катастрофические последствия такого жизненного подхода: «Один из известных итальянских авторов-песенников пел: “Я хочу безрассудной жизни, хочу жить на полную катушку… Хочу такой жизни, в которой было бы плевать на всё!”. Жить среди рисков: это говорили еще с начала ХХ века, и ещё тогда многие начинали кричать, что им всё равно. Похоже, эта история закончилась не очень хорошо. На самом деле, люди сегодня постоянно подвержены чрезмерному напряжению. Реклама и потребление – отличительные черты развитых индустриальных обществ. Но именно по этой причине современные люди часто чувствуют разочарование и фрустрацию»[xxiii].

Для святого Фомы и Аристотеля страсти и счастье являются колоннами этического здания. Подобно тому, как это было отмечено в случае справедливости, рассмотрение одной добродетели в отрыве от другой приводит к полному непониманию её сути.

«Если существует любовь, существует Бог»

Воздержанность — это также та добродетель, которая в большей мере, чем остальные, позволяет пережить опыт Бога. Особенной сферой священного является именно сексуальность, если подумать о значимости, отведённой ей в Библии и в мистике касательно взаимоотношений человека и Бога. Быть «образом и подобием Божиим» является основанием достоинства человека как личности, которое ставит его на качественно другое место по сравнению со всеми другими живыми существами. Это достоинство постигается только в сексуальных отношениях, в том, чтобы быть мужчиной и женщиной (ср. Быт 1, 27).

В то же время обесценивание достоинства влечёт за собой тяжелую неспособность со стороны современной культуры говорить о мистическом измерении человеческого существа. Как отмечает Кристиан Зингер: «Сексуальность всегда является проявлением священного, вхождения мужчины и женщины в резонанс с творением. Когда общество хочет отделить человека от его трансцендентного, вовсе нет необходимости разрушать здания церквей и религии, достаточно обесценить взаимоотношения между мужчиной и женщиной»[xxiv].

Признаком этого кризиса на церковном уровне можно считать постепенное исчезновение свадебной символики из церемонии принесения обетов, которые превращаются лишь в «функциональные» события, связанные со служением, исследованиями, социальной работой.

По святому Фоме, божественное в любви проявляется на трёх уровнях: 1) на естественном уровне, как ответ каждого творения голосу Творца, Чей закон отражен во всём сущем («Любовь, что движет солнце и светила», как говорит Данте в Божественной комедии — Рай, глава XXXIII, стих 145); 2) на чувственном уровне, в виде страсти, двигателя действия (amor); 3) в интеллектуальной жизни (dilectio), как плод оценки и решения. Caritas же является видом dilectio, имеющим своим объектом самого Бога, и представляет собой, таким образом, самую совершенную форму любви[xxv].

Но здесь святой Фома вносит важное уточнение: на этом основании вовсе нельзя утверждать, что dilectio выше amor. На самом деле, именно в силу своей основанной на страсти природе, amor представляет собой пассивность, которая может стать покорностью, необходимой, чтобы позволить Богу действовать в себе; таким образом человек может стать сопричастником божественной жизни в гораздо большей мере, чем при помощи только лишь dilectio: «Человек может стремиться к Богу через любовь, почти пассивно позволяя Богу привлечь себя, что оказывается гораздо лучше, чем если бы он сделал это усилием собственного ума, что, как мы увидели, относится к понятию dilectio. И именно поэтому amor оказывается ещё ближе к божественному, чем dilectio»[xxvi]. Это уточнение демонстрирует не только гений Фомы Аквинского, но также и то, как высоко святой ценил человеческие страсти: человек испытывает опыт Бога прежде всего на уровне страсти, каждый раз, когда влюбляется. Это опыт, который человек может принять и который преобразует его изнутри, обожествляет его. Никакой другой опыт не позволил бы ему достичь ничего подобного.

Каждый тип любви религиозен по своей сути, поскольку несёт в себе отпечаток Любви и стремится к союзу (re–ligo) с тем, что совершенно, в своём ностальгическом стремлении к полноте и вечности. Как отмечал Паскаль, перефразируя святого Иоанна, «если существует любовь, существует и Бог».

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

Автор: Джованни Куччи SJ

Источник: La Civiltà Cattolica