ЮНИСЕФ: война в Ливане ежедневно уносит детские жизни

Детский фонд ООН опубликовал отчёт о своей деятельности в Ливане, где последняя война продолжает наносить невосполнимый ущерб самым уязвимым – детям.

Даже после прекращения огня в ноябре 2024 года дают о себе знать последствия разрушительной войны, заставившей многих бежать из своих домов, уничтожившей инфраструктуры для обеспечения первичных нужд и оставившей физические и психические раны, от которых больше всего страдают самые маленькие.

В последнем докладе Детский фонд уделяет внимание прежде всего риску голода в Ливане. В Баальбек-Хермеле более половины всех детей младше 2 лет страдают от недостатка питания. Накануне опроса Детского фонда 34 процента несовершеннолетних принимали пищу только один раз в день. На национальном уровне недостаток питания охватил около 30 процентов детей. Недоедание тормозит физическое и когнитивное развитие и увеличивает риск смерти от голода. Если во время войны 65 процентов детей не посещали школу, то после войны четверть детей школьного возраста не вернулись к учебе.

Согласно предыдущему докладу, в котором ЮНИСЕФ излагает статистику погибших и раненых детей, в течение одного только месяца войны в Ливане был убит по меньшей мере один ребенок в день и 10 детей получали ранения. За период с октября 2023 года всего были убиты 166 детей и как минимум 1168 были ранены.



Источник: русская служба Vatican News