Война не решает проблем! Воззвание Папы в конце аудиенции

На общей аудиенции в среду 4 декабря впервые звучал китайский язык: с этого дня Евангелие и краткое содержание катехизического наставления Папы будет читаться также по-китайски.

В конце встречи Святейший Отец обратился к паломникам, говорящим по-китайски, и к тем, кто слушает его через средства массовой информации. «На вас и на ваши семьи призываю радость и мир, да благословит вас Бог!» — сказал Папа Франциск. Затем он вновь затронул злободневную тему войны. Приветствуя поляков, Папа поблагодарил их за молитвенную поддержку и помощь украинским верующим, и напомнил, что в следующее воскресенье в Польше будет отмечаться XXV День молитвы и материальной помощи Церкви на Востоке.

Обращаясь ко всем верным, Св. Отец попросил не забывать об изнуренной войной Украине, равно как и о Палестине, Израиле и Мьянме.

«Прошу вас, давайте и дальше молиться о мире! Война – это поражение человечества. Война не решает проблем, война – это зло, война разрушает. Помолимся о тех странах, где идет война. Не забудем о многострадальной Украине, не забудем о Палестине, Израиле, Мьянме… Сколько погибших детей, сколько невинных смертей! Помолимся, дабы Господь сподобил нас прийти к миру. Давайте всегда молиться о мире».



Источник: русская служба Vatican News