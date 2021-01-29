Восстановлено старейшее изображение святого Фомы Аквинского

Недавно найденное старейшее изображение святого Фомы Аквинского – в центре юбилейных торжеств во флорентийской базилике Санта-Мария-Новелла. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Образ «Ангельского Учителя» был обнаружен на стене под слоем штукатурки: речь идет о фреске, датированной 1323 годом и, по всей вероятности, принадлежащей кисти «Мастера святой Цецилии». 28 января, в день литургической памяти святого Фомы Аквинского, этот образ стал главным атрибутом торжеств, связанных с двойным доминиканским юбилеем: в этом году отмечается 800-летие со дня рождения для небес святого Доминика (он скончался в Болонье 6 августа 1221 года) и 800-летие прибытия первых двенадцати братьев-доминиканцев в небольшую флорентийскую церковь Святой Марии Виноградников, на месте которой в 1279 году была воздвигнута базилика Санта-Мария-Новелла.

Святой Доминик прислал братьев во Флоренцию для борьбы с катарской ересью. Вначале они поселились за пределами города. При поддержке кардинала Уголино ди Сеньи они посвятили свои апостольские труды проповеди о Божественной и человеческой природе Иисуса Христа. Именно Уголино ди Сеньи – ставший впоследствии Папой Григорием IX – причислил Доминика к лику святых, а маленькой общине была вверена церковь во Флоренции, вблизи земельных угодий.

Фреска, которая была обнаружена в церкви два года назад, восходит к эпохе канонизации святого Доминика (она имела место в 1324 году). На ней изображена первая лекция святого Фомы – Magister in Sacra Pagina, «Наставника в Священном Писании», – в Парижском университете (Сорбонне). Лекция была посвящена Божественной премудрости. «Исчезновение» образа связано с работами, проведенными в базилике в 1565 году, когда правитель Флоренции Козимо I де Медичи велел Джорджо Вазари обновить ее в соответствии с тридентскими канонами. Тогда большая часть средневековых изображений была уничтожена, в том числе несколько фресок Беато Анджелико. Лишь несколько образов не были стерты со стен, но лишь покрыты слоем штукатурки: в их числе оказалось и изображение святого Фомы Аквинского. На его место был помещен каменный алтарь в маньеристском стиле и картина самого Вазари. Изображение было скрыто от людских глаз в течение почти половины тысячелетия и обнаружено реставратором Симоне Веттори, которому удалось очистить ее от побелки и грязи. Реставрация фрески вернула ей изначальную яркость.

Как пояснил в интервью Vatican News отец-доминиканец Мануэль Руссо, базилика Санта-Мария-Новелла тесно связана с личностью святого Фомы: архитектура храма соответствует эстетической концепции «Ангельского Учителя»; кроме того, именно здесь в XIV столетии была открыта богословско-философская школа – преемница той, что была основана святым Фомой в Неаполе, в базилике Сан-Доменико-Маджоре. Во флорентийской церкви есть и другие известные изображения святого; здесь хранится и частица его мощей – перст Фомы Аквинского. Святой скончался в аббатстве Фоссанова в Приверно, недалеко от Латины. Согласно действовавшему тогда каноническому праву, именно в месте кончины должны были покоиться останки усопшего, однако доминиканцы организовали похищение тела и перенесли его в Тулузу – место зарождения Ордена Проповедников. По дороге во Францию братья остановились во Флоренции, и там, по волеизъявлению Папы Урбана V, оставили его перст. По традиции в прошлые столетия перст святого автора евхаристических гимнов носили в процессии в торжество Corpus Domini.