Восстановленный Гентский алтарь братьев Ван Эйков возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации

Спустя почти десять лет после начала комплексной междисциплинарной программы консервации и реставрации, произведение братьев Ван Эйков «Поклонение мистическому Агнцу», также известное как «Гентский алтарь», вернулось в собор Святого Бавона в Генте. Там оно выставлено в новом высокотехнологичном помещении, сообщает Седмица со ссылкой на Тhe Нistory Вlog.

Двусторонний 12-панельный полиптих работы Хуберта и Яна ван Эйков был перенесен из небольшой часовни у входа в часовню Таинств, одну из самых больших капелл в соборе Сен-Бавон, недалеко от того места, где алтарь был установлен впервые.

Пространство для размещения алтаря внутри капеллы было увеличено, чтобы освободить место для новой витрины, сделанной на заказ, и облегчить движение вокруг полиптиха, когда посетители смогут снова собраться в часовне, чтобы увидеть величайший шедевр Северного Возрождения.

Стоимость нестандартного футляра для алтаря составила более 35 миллионов долларов. Он пуленепробиваемый, с климат-контролем и содержит стальные опоры с пневматическим управлением, которые позволяют открывать створки панелей каждое утро и закрывать каждый вечер, так что в разное время посетители могут видеть как ярко окрашенную переднюю часть панелей, так и приглушенные тона и гризайли на оборотной стороне алтаря.

Эксперты из Королевского института культурного наследия (KIK-IRPA, Брюссель) многое узнали об этом культовом шедевре, удалив многовековые наслоения бесцветных лаков, ретушей и тонировок, чтобы показать оригинальную работу ван Эйков.

С 2012 года и до завершения программы в конце 2019 года архивные исследования, рентгенография, мультиспектральная визуализация и новаторские технические исследования пролили новый свет на первоначальное состояние полиптиха Ван Эйков.

«Мистический Агнец», центральная фигура композиции, получил совершенно новый лик, вернее, получил свой первый, гораздо более человеческий по облику лик.

Данные исследований, документация и изображения были интегрированы в действительно лучший в своем классе веб-сайт с фотографиями Гентского алтаря в высоком разрешении. Веб-сайт был активен в течение многих лет, делясь результатами этого основополагающего исследования алтаря в гранулированных деталях на уровне мазков. Совсем недавно на сайт было добавлено все, что касается творчества Яна ван Эйка, его школы и последователей, поэтому его сфера деятельности теперь выходит далеко за рамки одного алтаря.

Посетители собора Святого Бавона сначала будут направлены в крипту, где выставлены произведения искусства и предметы, связанные с алтарем и братьями Ван Эйками, включая могилу Хуберта ван Эйка.

Опыт улучшен с помощью Microsoft HoloLens, который, в отличие от шлемов виртуальной реальности, позволяет пользователям видеть пространство таким, какое оно есть, добавляя цифровой слой дополненной реальности.

Экскурсии по гарнитуре осветят историю запрестольного образа, покажут, как он был создан, подчеркнут значение его насыщенных аллегорий и портретов.

На данный момент меры по борьбе с пандемией ограничивают количество посетителей, допускаемых в крипту и часовню — 350 билетов в день для первого и пять человек одновременно для второго.