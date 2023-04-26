Во францисканской Католической школе Рождества отпраздновали Пасху Христову (+ ФОТО)

В минувшую пятницу, 21 апреля, ученики и педагоги Католической школы в Новосибирске отмечали Святую Пасху. На праздник также были приглашены выпускники и родители учащихся.

Напомним, что эта школа работает под патронажем Ордена францисканцев, а руководит ею отец Коррадо Трабукки, OFM.

Ребята, ученики школы, как всегда ответственно подошли к столь торжественному событию. Под руководством и творческом участии своих педагогов был подготовлен спектакль об искреннем раскаянии и прощении за поступки, которые иногда могут обидеть. А ведь все знают, как порой бывает сложно набраться смелости и искренне, со смирением, попросить прощения.

В красочном представлении было много танцев и песен. В результате все зрители остались очень довольны этим замечательным выступлением.

После спектакля была сотворена молитва с зажжёнными свечами и вновь прозвучало поздравление со Светлым Праздником. А после все дети (как нынешние учащиеся, так и гости-выпускники) были приглашены в школьную столовую на небольшое пасхальное угощение.

Радостной Пасхи всем! Христос воскрес!



Оксана Кондратьева

Фото Оксаны Кондратьевой и о. Виталия Костюка, OFM