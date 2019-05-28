Во Франции растет число случаев осквернения католических церквей

Во Франции растет число случаев осквернения католических церквей. Только в епархии Пуатье в течение последних трех месяцев совершено несколько проникновений злоумышленников в храмы. В каждом из этих случаев целью нападения были дарохранительницы (табернакулюмы), в коих находятся Святые Дары, осквернение Которых и совершали преступники, — сообщает Седмица со ссылкой на издание польских католиков wiara.pl.

По словам архиепископа Пуатье Высокопреосвященного Паскаля Винтцера, ничего подобного в истории этой страны еще не было. Теперь такого рода случаи становятся почти обыденным явлением. «Преследованием христиан такие случаи не назовешь, — говорит архиепископ Паскаль Винтцер. — Но осквернение Святых Даров причиняет боль священникам и верующим». Пока никто не взял на себя ответственность за случаи осквернения, и неизвестны их мотивы. Но архиепископ Паскаль Винтцер не исключает, что таким образом кто-то хочет уничтожить христианское присутствие во Франции.

«Я бы не хотел, чтобы в результате таких проникновений закрыли церковь, потому что это приведет к стиранию христианской присутствия. Если храмы открыты, многие охотно посещают их, и не только христиане. Для этого есть разные причины. Кто-то по эстетическим соображениям, кто-то ищет в храме тишину, потому что там проще сосредоточиться», — сказал иерарх. «Следует обдумать выход из такой угрожающей ситуации. Если храмом не пользуются регулярно, то можно поразмышлять над тем, чтобы забрать из него Святые Дары. Это лучше, чем полностью закрывать его», — считает архиепископ Винтцер.