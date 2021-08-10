Власти Вьетнама благодарны Церкви за помощь во время пандемии

Католическая Церковь и другие религиозные организации получили благодарность от вьетнамских властей за значительный вклад в борьбу с COVID-19 и, в частности, в сдерживании так называемого варианта Дельта. Об этом говорится в заявлении Патриотического фронта, организации, связанной с правительством Вьетнама. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

В заявлении отмечается: религиозные организации проявили подлинный дух солидарности и взаимной поддержки во время пандемии, способствуя соблюдению мер по предотвращению инфекции, делая пожертвования в поддержку кампании по вакцинации и предоставляя свои медицинские учреждения для пациентов с коронавирусом. В тексте подчёркивается, что многие религиозные иерархи, монахи и монахини оказывают помощь в больницах, карантинных центрах и распределяют предметы первой необходимости среди самых нуждающихся: «Их добрые дела объединили людей в борьбе с этой смертельной пандемией».

Вьетнам, который успешно противостоял первой фазе пандемии, уже несколько недель борется с четвёртой волной COVID-19, связанной с более заразным вариантом Дельта. 8 августа было зарегистрировано 9.904 случая заражения, в результате чего общее число заболевших достигло 216 тысяч, а число умерших составило 3.397 человек. Резкое усиление пандемии в июле побудило власти страны ввести новые жесткие ограничения, начиная с Хошимина (бывший Сайгон), одного из первых очагов новых инфекций. Впоследствии эти меры были распространены на весь южный регион, включающий 19 провинций.

В этой новой чрезвычайной ситуации Католическая Церковь немедленно вышла навстречу людям, помогая больным и многим жителям страны, оказавшимся в затруднительном положении из-за карантина. Так было в случае с епархией Суанлок, самой густонаселенной в стране, которая поставила шесть аппаратов искусственной вентиляции легких в три государственные больницы провинции Донгнай, одного из эпицентров чрезвычайной ситуации COVID-19 во Вьетнаме. По сообщению информационного агентства UCANEWS, эта же епархия направила 102 священников, семинаристов и монахинь в полевые госпитали и отдаленные районы для ухода и духовного утешения пациентов с коронавирусом. На следующей неделе к ним присоединятся ещё 100 добровольцев. Также был создан бесплатный телефон, по которому 22 священника и монахини дают духовные и санитарные советы больным. Приходские священники, католические ассоциации и работники благотворительного фонда «Каритас» распределяют продукты питания среди самых нуждающихся людей, особенно среди рабочих и мигрантов.

В других епархиях, таких как архиепархия Хошимина или епархия Контхо, Церковь открыла супермаркеты солидарности, где нуждающиеся могут брать продукты и вещи бесплатно. Многие католики по всей стране откликнулись на призыв к солидарности, с которым в последние недели выступил президент Конференции епископов Вьетнама монсеньор Джозеф Нгуен Чи Линь: помочь пожертвованиями беднейшим слоям населения.