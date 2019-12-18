Власти Израиля запретили христианам из сектора Газа паломничество в Вифлеем и Иерусалим на Рождество

Христианам из сектора Газа власти Израиля в этом году не выдают путевки на паломничество в Вифлеем и Иерусалим на Рождество, ссылаясь на правила безопасности, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Иерархи местных христианских церквей обратились к израильским властям с призывом отменить решение, запрещающее выдачу рождественских путевок, по которым многие годы сотни христиан из сектора Газа свершали паломничества в Вифлеем, Назарет и Иерусалим. Израильские чиновники объясняют запрет нуждами обеспечения безопасности. Христиане Газы могут выезжать за границу, но не в Израиль и не на Западный берег реки Иордан (другой регион, контролируемый палестинцами). Вади Абу Нассар, советник местных церковных иерархов, подверг критике эту политику. «Христианам всего мира дозволено посещение Вифлеема, – говорит Нассар. – Мы считаем, что христиане Газы тоже должны иметь это право». «Каждый год я молюсь, чтобы они дали мне разрешение, чтобы я могла достойно отпраздновать Рождество в кругу семьи, – говорит в интервью агентству Reuters 50-летняя Ранда эль-Амаш. – Празднование в Вифлееме и Иерусалиме намного веселее».

Сектор Газа – это район площадью 343 кв. километра в западной части Святой Земли, на берегу Средиземного моря, находящийся под контролем палестинских арабов, где проживает около 2 миллионов человек, причем с 2007 года им правит исламистское движение ХАМАС. После прихода движения ХАМАС к власти в полосе Газа, Израиль и Египет установили экономическую блокаду, ограничивая передвижение населения и грузопотоки, и ссылаясь при этом на меры противодействия поставкам оружия и ракетным ударам по Израилю с этой территории. Из-за этой долгой блокады жители Газы терпят многие невзгоды, страдают от высокой безработицы, постоянных отключений электроснабжения и нехватки питьевой воды. В настоящее время в полосе Газа осталось лишь около одной тысячи христиан, в основном прихожан православных церквей, а еще в 2012 году их тут насчитывалось порядка четырех с половиной тысяч. Некоторые христиане, получая путевки на посещение святых мест на Пасху и Рождество, больше не возвращаются домой, предпочитая поиски лучшей жизни на чужбине. В прошлом израильские власти оправдывали ограничения на выезд населения из Газы также тем, что многие путешественники превышают установленные сроки пребывания на Западном берегу.

Активисты израильской правозащитной группы Гиша заявили Reuters, что запрет на поездки в этом году – это еще одно свидетельство «дальнейшего ужесточения сепарационной политики Израиля» в двух контролируемых палестинцами регионах – на Западном берегу и в полосе Газа. В 2018 году Израиль выдал около семисот Рождественских путевок для христиан из Газы, что позволило им посетить Вифлеем, Иерусалим, Назарет и другие святыни. В то время как население Израиля преимущественно еврейское, около 20 процентов из 8,5 миллионов жителей страны составляют арабы. Христиане составляют около двух процентов населения, и их численность продолжает сокращаться в результате эмиграции, продолжающейся уже не одно десятилетие.