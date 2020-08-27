Власти Филиппин просят Церковь помочь в борьбе с самоубийствам

С начала пандемии КОВИД-19 на Филиппинах наблюдается резкий рост числа самоубийств. Этот феномен настолько заметен, что Карлито Гальвес, руководитель Межведомственной группы по контролю над новыми инфекционными заболеваниями, рекомендовал властям обратиться к Католической Церкви и другим религиозным общинам с просьбой помочь найти выход из этой трагической ситуации. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Глава Департамента правосудия Менардо Геварра со своей стороны подчеркнул, что пандемия порождает проблемы, которые не в силах преодолеть ни правительство, ни наука: «Мы нуждаемся также в вере и в духовной пище», – заявил филиппинский государственный деятель. Департамент ментального здоровья зарегистрировал более чем в два раза больше обращений от граждан в период с марта по май, чем их было до начала пандемии. Люди впадают в депрессию или страдают тревожным расстройством из-за постоянного увеличения числа зараженных коронавирусом и из-за неизвестности в отношении развития событий.

Католическая Церковь незамедлительно ответила на просьбу правительства. Временно исполняющий обязанности председателя Конференции епископов Филиппин Преосвященный Пабло Виргилио Давид предложил организовать консультации по телефону и по интернету для страдающих депрессией. Апостольский администратор Манилы епископ Бродерик Пабильо полагает, что было бы уместно разрешить участвовать в Мессе большему числу верующих. По его мнению, для многих это будет важной поддержкой. «Я уже говорил об этом раньше, – отметил иерарх. – Мессы и другие духовные служения – это незаменимые во время пандемии виды деятельности. Соблюдая все признанные протоколы и физическую дистанцию, мы можем помочь облегчить возложенное на людей бремя, приобщая их к Господу».