Владыка Иосиф Верт освятил восстановленный храм в селе Белосток Томской области

12 июня, в канун дня памяти высокочтимого в католическом мире святого Антония Падуанского, был заново освящен во имя этого Святого восстановленный после пожара храм в селе Белосток Пудовского сельского поселения Кривошеинского района Томской области.

Возглавил Святую Мессу и совершил обряд освящения ординарий Преображенской епархии Преосвященный Иосиф Верт. Ему сослужили священники из католических приходов Новосибирска, Томска, Кемерова, Сургута, а среди гостей были генеральный консул Республики Польша в России господин Кшиштоф Свидерек, представители польских общественных организаций и местных властей. Храм не смог вместить всех молящихся, многие паломники участвовали в Мессе, оставаясь на храмовом дворе.

Село Белосток в Томской губернии было основано в начале XX века аграрными переселенцами из Западного края и Холмщины, приехавшими в Сибирь в ходе Столыпинской реформы, и получило свое название от польского города Белосток, входившего тогда в состав Российской империи. Костел Святого Антония Падуанского в этом селе был воздвигнут в 1908-1910 гг. по решению местной польской католической общины. Он был освящен в 1910 году главой Томского деканата отцом Иосифом Демикисом. В период между 1929 и 1931 годами службы в храме были прекращены, летом 1938 года он был разграблен, а официальное постановление о его закрытии последовало в 1940 г. В годы войны храмовое здание использовалось под зернохранилище, затем было переоборудовано под сельский клуб.



В 1990 году храм был возвращен его настоящим владельцам — возрожденной католической общине, и по окончании реновации был заново освящен в день памяти Святого Антония Падуанского 13 июня 1998 г. Церемонию, прошедшую в присутствии многочисленных паломников со всех уголков Преображенской епархии и гостей из-за рубежа, возглавлял Владыка Иосиф Верт. Уникальность храма Святого Антония Падуанского в селе Белосток заключается в том, что это — один из двух деревянных католических костелов, сохранившихся на территории России с дореволюционных времён. Вторая деревянная католическая церковь-«не-новодел» находится в деревне Вершина Иркутской области. Она была построена и освящена примерно в те же годы, что и церковь Святого Антония.



В ночь на среду Светлой седмицы, 19 апреля 2017 г., здание католического храма в селе Белосток было полностью уничтожено огнем пожара, причины возникновения которого не выяснены до сих пор.

Храм Святого Антония Падуанского был восстановлен на добровольные пожертвования, которые собирали «всем миром». Процессом восстановления руководили отец Кшиштоф Корольчук SJ, другие отцы-иезуиты, духовно окормляющие католиков Томской области. Восстановительные работы были полностью завершены к началу лета 2020 г., однако тогда освящение храма было отложено ввиду ограничительных мер, накладываемых пандемией коронавируса.

И вот, наконец, настал тот долгожданный момент, когда старинный храм вновь гостеприимно открывает свои врата всем людям доброй воли. Мы желаем приходу Святого Антония Падуанского обильных благословений!

Святой Антоний Падуанский, молись Богу о нас!

Благодарим за фотографии о состоявшемся событии свящ. Овсепа Меликсетяна SJ, Андрея Рыбацкого, а также томский сайт tv2.today и паблик Catholickemerovo: