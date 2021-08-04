Визит Папы в Словакию: уже началась аккредитация представителей СМИ

Организаторы папского визита в Словакию начали прием заявок от журналистов на аккредитацию для участия в этом крупном церковном мероприятии, запланированном на 12-15 сентября 2021 года.

На официальном сайте визита Святейшего Отца сотрудники СМИ могут зарегистрироваться для участия в определенных мероприятиях в рамках визита и получить спецпропуск в пресс-центр. Аккредитация продлится до 5 сентября. Одно из условий — обязательная вакцинация от коронавируса, сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу местного епископата.

Ответы на все вопросы, связанные с аккредитацией, можно получить по адресу электронной почты: media@navstevapapeza.sk (координатор Конференции епископов Словакии по СМИ — Мартин Крамар).

Тем временем Церковь в Словакии продолжает подготовку к этом важнейшему событию. Тысячи верующих примут участие в ежедневной молитве Св. Розария перед визитом Папы Франциска в Словакию. Уже зарегистрировано около 8000 человек. Люди будут молиться дома, в храме или общине в течение 40 дней, до 15 сентября, когда закончится паломничество Папы.

Во время своего визита Понтифик посетит Братиславу, Прешов, Кошице и Шаштин. Епископ Рима прибудет в столицу Словакии 12 сентября 2021 года из Будапешта, где в этот день возглавит заключительную Святую Мессу 52-го Международного евхаристического конгресса.

Тема 34-го международного апостольского визита Святейшего Отца выражает молитвенное намерение «о том, чтобы визит Папы Франциска в Словакию укрепил веру и обновил желание идти по стопам Господа Иисуса, который ‘не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих’ (Мф 20,28)».

Программа визита Папы в Словакию включает встречи с представителями Поместной Церкви, других христианских и религиозных общин, с ведущими представителями государственной власти и гражданского общества.

Запланированы две святые Мессы с большим участием верующих: в Прешове и в национальном святилище в Шаштине. На стадионе в Кошице запланирована массовая встреча с молодежью. Папа также пообщается с представителями цыганской общины Кошице.

Пока неизвестно, когда верующие смогут начать регистрироваться на мероприятия со Святейшим Отцом, и как будет организован этот процесс. По сообщению на сайте Словацкого епископата, информация об этом должна появиться уже в начале августа.