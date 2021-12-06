Визит Папы Франциска в Грецию продолжается: Святая Месса в столичном концертном комплексе

Во второй половине дня 5 декабря – после встречи с беженцами на острове Лесбос – Папа Франциск вернулся в Афины и возглавил в концертном зале «Мегарон» Святую Мессу второго воскресенья Адвента. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В своей проповеди Епископ Рима отметил, что Слово Божье представляет образ святого Иоанна Крестителя, возвестившего скорое пришествие Мессии. Евангелист Лука подчёркивает два аспекта: Предтеча проповедовал в пустыне, и содержанием его послания было покаяние. И хотя в начале евангельского фрагмента перечисляются известные политические и религиозные лидеры того времени, Слово Божье приходит не к ним, а к Иоанну, сыну Захарии, «в пустыне» (Лк 3,2). Божий замысел, отметил Папа, не согласуется с человеческими ожиданиями: Господь предпочитает малость и смирение, и дело искупления начинается не в Иерусалиме, Афинах или Риме, а в безжизненной пустыне, в суровом, опасном и негостеприимном месте. Однако именно иссушенные пустыни Бог превращает в источники воды: «Господь и сейчас, как и прежде, обращает Свой взор туда, где царят печаль и одиночество. Мы можем испытать это на собственном опыте»: Господь часто посещает нас в тяжёлых ситуациях, в наших экзистенциальных пустынях, и – очень редко, «когда мы купаемся в аплодисментах и думаем лишь о себе». «Сегодня мы не можем не испытывать радости от того, что Он избрал пустыню, чтобы достичь нас в нашей малости, которую Он возлюбил, и в нашей жажде, которую Он хочет утолить», – подвел итог Папа Франциск.



Вторым аспектом сегодняшнего евангельского фрагмента является покаяние, и это тоже «неудобная» тема, которая может вызвать печаль: «Кажется, что её нелегко примирить с Евангелием радости», отметил Святейший Отец. Если же покаяние ассоциируется с грустью, значит оно сводится к моральным усилиям и считается плодом наших стараний. «Проблема кроется именно в том, что мы во всём полагаемся на собственные силы. Здесь же таится духовная печаль и разочарование. Мы и хотели бы обратиться, стать лучше, преодолеть недостатки, измениться, но чувствуем, что не в состоянии сделать это в полной мере; несмотря на добрую волю мы падаем снова и снова». В греческом языке, пояснил Преемник Святого Петра, евангельское слово «покаяние» звучит как «метанойя», что в буквальном смысле означает «перемена ума», «переосмысление». Обратиться – значит мыслить шире, выйти за пределы привычных ментальных схем, которые сводят всё к нашему «эго», к претензии на самодостаточность, к закрытости, к идее, «что пустыни жизни – это места смерти, а не присутствия Бога». Призывая к покаянию, «Иоанн приглашает нас идти дальше», ведь Бог намного больше наших представлений о реальности, констатировал Папа и сформулировал вывод: «Обратиться к Богу означает не слушать тех, кто губит надежду, кто говорит, что ничего в жизни не изменится. Это значит отказаться верить в то, что нам суждено утонуть в зыбучем песке посредственности. Это значит не поддаваться внутренним призракам, которые появляются особенно во времена испытаний, чтобы обескуражить нас и внушить, что мы не справимся, что все идёт не так и что стать святым – не для нас. Это не так, потому что Бог есть! Мы должны доверять Ему, ибо Он – наш выход за пределы, наша сила. Всё меняется, когда мы предоставляем Ему первое место. Это и есть покаяние: Господу нужна только наша открытая дверь, чтобы войти и творить чудеса, – так же как Ему было достаточно пустыни и слов Иоанна, чтобы прийти в мир».



В заключение Папа Франциск вознёс прошение о даре надежды, «потому что именно надежда возрождает веру и милосердие; сегодняшние пустыни мира нуждаются именно в надежде». Предстоятель Вселенской Церкви призвал христиан Греции подражать Пресвятой Богородице и быть «сеятелями радости в пустынях», которые, с Господней помощью, могут стать местами нашего обращения и процветания в Боге.

