Вифлеем: новый центр поможет детям преодолеть травмы войны

В окрестностях Вифлеема откроется первый центр помощи детям с психологическими травмами, вызванными войной, сообщает русская служба Vatican News.

Проект будет реализован итальянским фондом «Soleterre», который оказывает медицинскую и психосоциальную помощь в зонах конфликтов, и организацией «Unobravo», специализирующейся на лечении посттравматических расстройств. Новый центр будет направлен на поддержку детей, их семей и медицинских работников в условиях непрекращающегося насилия и разрушений.

В Палестине, где война давно стала частью повседневной жизни, дети уже не знают, что такое беззаботное детство. Особенно тяжело приходится тем, кто, помимо конфликта, борется с онкологическими и хроническими заболеваниями. Новый центр будет помогать таким детям справляться с травмами и восстанавливать психическое здоровье.

По словам Дамиано Рицци, главы фонда «Soleterre», главное — это создать для детей безопасное пространство. «Они пережили ужасные травмы из-за войны, и для них крайне важно восстановить уверенность в себе и в окружающих», — отметил он. В центре будут работать помещения для психологической и медицинской помощи, а также комнаты для игровой терапии, которая помогает детям восстанавливаться и заново учиться взаимодействовать с окружающими.

Этот проект особенно важен для Палестины, где остро не хватает ресурсов для лечения как физических, так и психологических травм. Война лишь усугубила ситуацию. Детские медицинские учреждения в секторе Газа полностью разрушены, а постоянные обстрелы и насилие превращают посттравматический синдром в хроническое состояние.

На территории Западного берега реки Иордан, где работает организация «Soleterre», ситуация остается крайне сложной. В лагерях беженцев, таких как Тулькарм и Дженин, разрушения, боевые действия и перебои с водоснабжением и электричеством значительно усиливают стресс и тревогу среди местных жителей.

Для детей, особенно самых уязвимых, этот центр станет местом, где они смогут снова почувствовать себя детьми, избавиться от невидимых ран, угрожающих их будущему, и обрести шанс на полноценную жизнь.



(На фото — девочки на качелях в секторе Газа, апрель 2024 г. / AFP)