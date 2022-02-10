Видеосюжет из Волгограда с католическим священником покорил соцсети

Как сообщает волгоградский портал «Городские вести», фотограф во время съемки уличных портретов обратился к одному из прохожих с просьбой разрешить сделать снимок на фоне Музея-панорамы «Сталинградская битва». У импровизированного видео, опубликованного в TikTok, уже больше 7 миллионов просмотров, и оно продолжает набирать популярность. Пользователей соцсетей покорил главный герой сюжета и его напутствие в адрес молодежи.

Оказалось, что волгоградский фотограф Данил Савченко встретил на улице католического священника. Сделав несколько кадров, фотограф на прощание попросил мужчину дать совет молодому поколению. В ответ его новый знакомый ненадолго задумался и произнес: – Знаете… Вы попали на священника. Католического причем. И такое слово, которое я всем бы сказал – и молодым, и старым: ищите правды – она вас сделает свободными.

Отец Павел Крупа – священник-монах из Ордена доминиканцев, настоятель прихода Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. В своем совете он перефразировал слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна: «…и познаете истину, и истина сделает вас свободными». За несколько дней видео набрало более 7 миллионов просмотров. Простой совет люди восприняли очень позитивно.

К сожалению, связаться со священником в католической церкви не удалось: у него плотный график, и на момент телефонного звонка, сделанного журналистами «Городских вестей» в приход, отца Павла Крупы на месте уже не оказалось. Однако нам удалось выяснить, что в Волгограде настоятель прихода из Санкт-Петербурга провел несколько дней.

– Отец Павел Крупа находился в городе четыре дня. Он приехал по просьбе настоятеля католической церкви отца Мартина заменить его на службе, пока отец Мартин будет находиться в отъезде, – рассказали «Городским вестям» в католическом приходе Святого Николая на улице Пражской. – Павел Крупа был в Волгограде впервые. Он провел важную воскресную службу, после чего вернулся обратно в Санкт-Петербург.