Видеопослание Папы по случаю Года св. Игнатия

23 мая, по случаю открытия церковного Года, посвящённого святому Игнатию Лойоле, Папа Франциск обратился к верующим с видеопосланием на испанском языке, подчеркнув важность постоянного обращения на пути, по которому мы следуем за Христом.

В начале послания Епископ Рима напоминает об истории призвания святого Игнатия: случайное ранение от пушечного ядра в корне изменило жизненные планы молодого воина и «ход истории всего мира», ибо «кажущиеся мелочи могут быть важными». Господь имел собственный замысел, отмечает Папа, и эти планы касались не столько Игнатия, сколько помощи душам: обратившись, Игнатий был призван выйти в этот мир «в сопровождении Иисуса, смиренного и бедного», ради искупления душ. Однако обращение человека к Богу – это непрестанный процесс, ежедневное путешествие. Святой Игнатий Лойола «обращался на протяжении всей своей жизни, день за днём», предоставляя Христу центральное место в своей жизни. Он делал это с помощью распознавания: это означает ориентироваться на сложном пути со многими поворотами и изгибами, «всегда руководствуясь Святым Духом, Который ведёт нас к встрече с Господом».

Обращение – это путешествие и знак встречи, отмечает Папа; оно «всегда происходит в диалоге с Богом, с другими, с миром». На этом земном пути мы встречаем других людей, как это делал и сам Игнатий. Другие люди – это знаки, которые помогают не сбиться с курса и обращаться снова и снова: через братьев и жизненные ситуации Господь говорит с нами, но также и мы являемся дорожными знаками для других, указывая им Божий путь.

В конце видеопослания Папа желает христианам, чтобы церковный Год святого Игнатия «действительно стал вдохновением, дабы отправиться в мир и помогать душам, видя всё новое во Христе», при этом позволяя другим помогать нам. Ибо никто не спасается в одиночку, но только в общине, в которой Иисус указывает нам путь спасения, подчёркивает Святейший Отец.

Источник: Vatican News