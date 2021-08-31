В Юрге верующие разных конфессий вместе помогли собрать в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей

В воскресенье 29 августа в рамках акции «Собери ребенка в школу» на территории римско-католического прихода Святого Духа в городе Юрга Кемеровской области прошло мероприятие, посвященное началу учебного года, сообщает газета «Юргинские Ведомости».

Как пишет в газете и.о. имама местной мечети Хусейнджон Дарвозиев, силами представителей нескольких традиционных конфессий для детей был организован веселый праздник с развлечениями и подарками.

Сорок ребят из малообеспеченных и многодетных семей Юрги и Муниципального округа получили школьные принадлежности.

Кроме этого, дети приняли участие в «шоу мыльных пузырей», своими руками изготовили открытку-календарь в стиле «Скрапбукинг» в подарок учителям. А инспектор ГИБДД побеседовала с юными юргинцами о Правилах дорожного движения.

Завершилось мероприятие общим чаепитием.

Отмечается, что впервые эта ежегодная акция носила межконфессиональный характер — в ней приняли участие представители православных, католиков, протестантов и мусульман.