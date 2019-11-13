Верховный Суд принял к рассмотрению апелляцию кардинала Пелла

Верховный Суд Австралии – последняя инстанция в австралийской судебной иерархии – принял к рассмотрению апелляцию кардинала Джорджа Пелла, приговоренного к шести годам лишения свободы за насилие над двумя малолетними. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На протяжении всего судебного процесса иерарх настаивал на своей невиновности. Решение суда первой инстанции, обнародованное в феврале, но вынесенное еще в декабре прошлого года, было подтверждено в августе Верховным Судом штата Виктория двумя голосами против одного. Судья Марк Вейнберг выступил против потому, что единственная жертва предполагаемого преступления, оставшаяся в живых, не заслуживает доверия, а сам приговор не удовлетворяет базовому принципу, согласно которому он не может быть вынесен, если доказательства не подтверждают виновность вне всякого разумного сомнения. Именно этот факт, считают адвокаты кардинала, вселяет надежду на отмену решения суда предыдущей инстанции.