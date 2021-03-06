Верховный имам Университета Аль-Азхар молится об успехе визита Папы в Ирак

Весьма авторитетный среди мусульман-суннитов Верховный имам Университета Аль-Азхар в Каире молится об успехе Апостольского визита Папы Франциска в Ирак.

«Исторический и бесстрашный визит моего брата @Pontifex (это Папский аккаунт в Twitter) в Ирак сопровождается посланием мира, солидарности и поддержки всему иракскому народу. Я молюсь Богу Всемогущему о его успехе, и чтобы это путешествие достигло желанной цели на пути человеческого братства», – написал шейх Ахмад Аль-Тайеб в своем твите.

Напомним, что Римский Епископ и Верховный имам Университета Аль-Азхар встречались в ноябре 2017 г. в Ватикане, а в феврале 2019 г. в Абу-Даби, где ими был подписан Документ о человеческом братстве.

По материалам Vatican News